Daniela Blume y Elettra Lamborghini 'calientan' Gran Hermano VIP

Después del fiasco de audiencia del pasado domingo en el estreno, los responsables de Gran Hermano VIP parecen estar frotándose las manos con el espectáculo que ya están dando en la casa Daniela Blume y Eletrra Lamborghini, las dos mujeres que, por sus espectaculares cuerpos y su particular forma de ser estaban condenadas desde un principio a ser protagonistas de esta edición.

La primera no ha querido esperar más para deleitar a sus compañeros y a buena parte de los espectadores del programa enseñando su cuerpo y más concretamente su trasero, una de las partes de su cuerpo de la que siempre ha dicho sentirse más orgullosa. Poco ha tardado en vestir con prendas ajustadas para resaltarlo.

Blume incluso ha estrenado ya el yacuzzi de la casa, vistiendo un sensual traje de baño para alegría de todos. La verdad es que todo ello no concuerda con su declarada intención al entrar en el realtiy de "quiero que vean a la persona que hay detrás de Daniela Blume, la parte de Alexandra. Soy dura por fuera y blandita por dentro". De momento lo único que ha hecho es demostrar lo primero.

Por su parte, la italiana no sólo muestra también su espectacular figura con facilidad sino que incluso parece haber comenzado un acercamiento con el concejal del PP Sergio Ayala, otro que tampoco parece que esté perdiendo el tiempo y que no le importaría conquistar a la heredera del imperio Lamborghini.

El extronista no ha dudado en ofrecerla una bonitas palabras a Elettra, "tus ojos hablan", aunque la verdad es que Elettra ha congeniado con todo el mundo, gracias a su espontaneidad, y ya los usuarios de las redes sociales la ven como una de las favoritas de la casa.

Desde luego, Daniela y Elettra poco tienen que ver con el otro fuerte de esta edición hasta el momento, los pijamas que lucen Emma Ozores y Aless Gibaja, recordando a la ganadora de la anterior entrega, Belén Esteban. Y por supuesto, menos con la confesión de Irma Soriano de que no es una mujer de ducha diaria, "todos los días no hay que ducharse. Perdemos el PH de la piel. A mí mañana no me toca. Un poquito como los gatos y ya está".