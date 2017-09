Bisbal engañó a Chenoa con otra mujer cuando eran novios

Después de 'la cobra' más famosa que jamás haya hecho nadie en televisión, con motivo de Operación Triunfo: El reencuentro, ahora un libro vuelve a recordar a todos los fans de ambos la ruptura sentimental que padecieron hace ya más de diez años. Su autora es la propia Chenoa, y en él parece que no queda muy bien el que parecía ser el amor de su vida.

La cantante acusa al almeriense de haberle sido infiel, entre otras muchas cosas y precisa que el principio de su final comenzó una semana antes de que él regresara de un viaje, "ahí ya eempezaron a aparecer los primeros rumores de infidelidad, que él siempre negó". Pese a ello, y como cuenta en su obra, hizo caso omiso a las habladurías, entre otras cosas porque "me mandó un ramo precioso con una nota que decía algo así como 'ya llego'".

Parece que ese reencuentro no fue como ella esperaba porque, como ella misma rememora, "cuando regresó, yo estaba trabajando y, al volver a casa, me lo encontré con la maleta hecha. 'Tengo que pensar, necesito tiempo, mejor lo dejamos'. Ya había pasado otra vez y él había vuelto al poco tiempo, arrepentido y con las cosas claras: él me quería. Y punto. 'Tómate tu tiempo. No hay problema. Veremos qué pasa'. Cuando le llamé al día siguiente, no noté nada raro. Estaba viendo la tele con sus padres. No pensé que la cosa fuera definitiva, pero lo era, al parecer".

Lo peor sin embargo sería cuando recibió una llamada a los pocos días en la que le decían que pusiera la tele. Al hacerlo, vio a David Bisbal dando una rueda de prensa en Caracas, en la que aseguraba que en esos momentos no estaba con nadie, "era el peor día de mi vida. Le llamé y una voz contestó que aquel número no correspondía a ningún usuario. Llamé a su hermana. Vaya papelón, la pobre. Me dijo que lo entendiera, que no me podía dar el número nuevo. Había cambiado de teléfono".

En ese instante fue cuando Chenoa decidió dar su ya mítica rueda de prensa en la puerta de su casa, en chándal, aunque ahora destaca que "con el paso del tiempo, he conseguido identificar exactamente lo que sentí: alguien me había llevado al lugar más alto en el que había estado jamás, un limbo mucho mejor que el cielo, dónde va a parar. Y desde allí me había empujado al abismo. En ese infierno andaba, cuando vi que mi portal estaba lleno de cámaras y, que nadie me pregunte por qué, se me ocurrió bajar de aquella guisa. Nadie en mi situación sabría contestar".

Al parecer, a la cantante tampoco le gustó mucho que la hermana de Bisbal le llamara pidiéndola que guardara las cosas de su hermano en cajas para que una empresa pasara a recogerlos, así como que tuviera cuidado con los premios, "¡sus putos premios!", escribe en el libro. Dos meses después se conocía la relación de él con Elena Tablada, y Chenoa confiesa que "no tenía fuerzas para enfadarme. Solo me flagelaba. El abandono, el rechazo, la tristeza inmensa, todo era culpa mía. O, al menos, eso creía yo. Yo no podía evitar preguntarme por qué me había pasado eso a mí. Algo tenía que haber hecho mal".

Lo peor sin embargo llegaría dos años después de la ruptura, cuando la artista se encontró con una colaboradora de David: "Se me sentó al lado en un avión para contarme los detalles pormenorizados de su historia con mi ex". Como cuenta en su obra, "yo ya no lloraba las penas y no veía la necesidad de semejante confesión".