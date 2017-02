Ana Rosa Quintana: "Yo en Telecinco digo lo que me da la gana"

Apenas veinticuatro horas después de que la presentadora de El Programa de Ana Rosa fuera pillada, por culpa de un micrófono que ella desconocía que estaba abierto, pronunciando la frase "a mí me parece bien que le hayan partido la cara", en referencia a la joven agredida en Murcia por un grupo de extrema izquierda, este miércoles ha intentado arreglar la situación en su propio espacio, pero no ha quedado muy claro si lo ha logrado.

Primero porque no precisó si había dicho o no realmente eso, "por lo visto, yo lo dije, pero no lo recuerdo, no soy consciente y tampoco me acuerdo del contexto", y después porque señaló que "lo que está claro es que yo no digo una cosa dentro y otra fuera", como dejando entrever que eso mismo lo podría haber manifestado fuera de la televisión.

A continuación sí puntualizó que "yo no quiero que le partan la cara a nadie, y si quieren que hablemos de Murcia pues hablamos", y subrayó que en su opinión lo sucedido en esa ciudad "no ha sido un caso aislado porque todos ellos corresponden a bandas que se pegan entre sí, y a mí no me parece bien que se pegue a unos o a otros".

Lo peor, al menos así lo han valorado las redes sociales, vendría después, cuando afirmó ante las cámaras que "yo llevo doce años haciendo este programa, cuatro horas al día, y yo digo en esta cadena lo que quiero y lo que me da la gana", algo que ha llevado a muchos usuarios de las redes a tildarla de 'prepotencia'.

Por lo que parece, Ana Rosa, como ha ocurrido con ‘La Intocable’, como se conoce en su zona a la chica a la que agredieron en Murcia, va a seguir estando en el ojo del huracán, ya que en ambos casos siguen existiendo posturas a favor y en contra de lo que ha manifestado.