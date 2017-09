Alba Carrillo habla sobre la nueva novia de su exmarido, Feliciano López

El salto de Alba Carrillo a la televisión ya es definitivo. La modelo se estrenó en la tarde de este miércoles con su propia sección en 'Sálvame', un espacio al que han bautizado con el nombre 'Las pelotas de Alba'. Después de su paso por 'Supervivientes', la fama de la madrileña creció como la espuma, y sus declaraciones sobre sus antiguas relaciones se cotizan al alza.

Por eso la exconcursante de 'Supermodelo' ha sido contratada por Mediaset, para que siga contando los trapos sucios que en su día comenzó a narrar a golpe de talonario. La exmujer de Feliciano López no defraudó en su estreno como colaboradora, pues centró el tema principal de su 'speach' en el tenista y en la supuesta nueva novia del mismo. Además, lo hizo ataviada con ropa para practicar tenis en rosa fucsia, con lo que estaba totalmente mimetizada con la conversación que estaba manteniendo con el resto de colaboradores.

El programa había hablado con Elena Valencia, la nueva chica con la que se empareja a Feliciano López. Paz Padilla no tardó en preguntarle a Alba si la conocía, a lo que ella contestó algo tensa y con mucho rentintín: "en desfiles desde luego no se la ha encontrado": “No la conozco porque yo no salgo de noche y creo que trabaja en una discoteca”, señaló Alba.

Cuando los colaboradores han dicho que Elena Valencia es guapísima y que ha trabajado como modelo, a Alba parece no haberle sentado bien."Ha desfilado en 'El programa de Ana Rosa", señaló Lydia Lozano a lo que la finalista de 'Supervivientes' respondióen tono irónico: "Sí, es super importante, casi como la 'Fashion Week', no te digo...". Matamoros también incendió el tema comentando en alto que "Alba se pensaba que era un ángel de Victoria Secret", algo que, como es evidente, no sentó nada bien a la rubia.