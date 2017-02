Paulina Rubio se cae al abismo

No se puede decir que la de cantante sea una profesión de riesgo, pero Paulina Rubio estuvo a punto de acabar con ese vaticinio al caer literalmente al abismo mientras daba un concierto en su México natal. Afortunadamente todo terminó en un susto, aunque vaya susto, sobre todo para ella.

El desafortunado percance sucedió en un momento de euforia del show, cuando la artista de 45 años, en su intento por estar más cerca del público, se aproximó demasiado al borde del escenario, con tan mala suerte que no vio donde terminaba la pasarela debido a los focos y se precipitó directamente al vacío.

Aunque el incidente pilló a todo el mundo por sorpresa, inmediatamente la cantante fue socorrida por la gente de seguridad, que constató desde un primer momento que no había sufrido ninguna lesión, al menos a primera vista, por lo que pudo subir de nuevo al escenario y continuar con el espectáculo.

Eso sí, a Paulina no le dolieron prendas al afirmar de primeras “¡Qué guamazo me di”, lo que suscitó las risas del respetable, entregado desde el primer momento a la autora de éxitos como 'Ni una sola palabra' y 'Me gustas tanto'. Además, la cantante aprovechó el traspié para enviar un mensaje a sus fans: “Todos los seres humanos nos caemos pero nos volvemos a levantar”.