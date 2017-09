Paula Echevarría y Marta Hazas arrasan en la alfombra roja

El elenco al completo de la serie 'Velvet Collection' se paseó en la noche del pasado martes 5 de septiembre por la alfombra roja del Festival de Televisión de Victoria. Un evento que reunió a numerosos actores de renombre, que disfrutaron de lo lindo esta jornada tan especial.

Destacaron entre los invitados las chicas de la serie, que derrocharon 'glamour' por los cuatro costados. Una de las que más expectación causó fue Paula Echevarría. Con un peinado a lo Ariana Grande, la ex de David Bustamante apostó por un vestido brocado en palabra de honor y en tonos pastel. Su buena amiga y compañera Marta Hazas quiso arriesgar con transparencias. La actriz eligió 'body' de tul bordado de estrellas y abejas y falda de tul de seda de Alicia Rueda.

Las chicas de "Tavo... Gus- Tavo" #VuelveVelvet #VelvetColeccion @bambuprodu @movistarplus Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 3:05 PDT

También ha presumido de figura su tocaya Marta Torné. La actriz ha querido apostar por un delicado vestido en tono azul con detalles florales y maxiescote. Entre las nuevas incorporaciones pudimos ver a una radiente Andrea Duro con vestido black and white de corte capa y a Mónica Cruz con un mini vestido negro tipo blazer.

Torné, muy feliz, declaró: "Estoy súper agradecida, mi personaje me encanta. Lo que más me alucina es el impacto visual con su vestuario y sus decorados. Si le quitas la voz no sabes si es Velvet o Mad Men".





Mónica Cruz, por su parte, también se mostró radiante e ilusionada: "Estoy en un sueño hecho realidad. Poder disfrutar del trabajo de actriz unido a la danza, que es mi vida, es un regalo. A mi personaje, Carmela, hablo como ella cuando voy a casa. Ha conseguido que me enamore de nuevo de la danza. Mi personaje es una joya, muy auténtica. Quería hacer una gitana de verdad, enseñar esa parte del mundo gitano que me fascina".

Gracias @dsquared2 y @mauroscalia @emilia_dagostino por cuidarme siempre y ponérmelo todo tan fácil 😘❤️ #festivalvitoria #vuelvelaflamencadelatele #vuelvevelvet 💃🏾 Una publicación compartida de @monicacruzoficial el 6 de Sep de 2017 a la(s) 2:07 PDT





Aunque Paula Echevarría solo aparecerá en dos episodios quiso estar al lado de sus compañeros, reconociendo: "He hecho una colaboración durante dos capítulos. Siempre es un placer volver a casa con Ana, mi 50% en estos 4 años. No he querido saber nada de lo ocurre durante la temporada".

FesTVal de Vitoria. Minutos antes de la alfombra roja. Que suerte tengo de volver a trabajar contigo Martita 💜 #VelvetColección #velvetenvitoria Una publicación compartida de Actriz (@marta_torne) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 1:20 PDT





Por su parte Marta Hazas muy emocionada, también quiso decir unas palabras: "Estoy pletórica, es un subidón seguir en un proyecto como este. No se me ocurre un personaje como Clara mejor que interpretar. Enseguida hemos hecho piña con los nuevos. El principal cambio esta temporada ha sido a nivel técnico. Está temporada ha sido oro".

Pese a todo, nadie del reparto quiso desvelar nada de la que será la nueva entrega de la exitosa serie, pero sí que han dejado una cosa clara. Y es que el final de la ficción será abierto y con la aparición de un nuevo personaje, así que todo indica que 'Velvet' no se marchará para siempre cuando acabe esta temporada.