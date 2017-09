Cuatro niños conviven durante unos días con sus padres muertos

Los vecinos de la Zarza-Perrunal (Huelva), no advirtieron nada extraño en relación a la parejas cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida en interior de una vivienda y con los que habrían estado conviviendo al menos cinco días los cuatro hijos de ella.



Vecinos de la zona han coincido en señalar que no observaron ningún movimiento raro ni nada que les pudiera hacer pensar que los menores pudieran estar desatendidos. Además, algunos de ellos ni siquiera se habían percatado aún o apenas si habían visto en alguna ocasión a esta familia, que llevaba en el pueblo, de donde era oriunda la mujer, no más de un mes.



Tampoco tuvieron ningún indicio de que en la vivienda alquilada por la pareja pudiera haber personas fallecidas, a pesar de que está en una zona céntrica,



Hoy se practica la autopsia a los cadáveres en el Instituto de Medicina Legal de Huelva, que confirmará la causa de la muerte de la pareja, que no presentaba ningún signo externo de violencia.



La fallecida, de 40 años, era natural de La Zarza pero llevaba mucho tiempo viviendo en Huelva y no contaba con familia allegada en el pueblo.



Los cuerpos fueron descubiertos en la mañana de ayer tras avisar uno de sus hijos al casero de la vivienda de que su madre estaba "dormida y muy fría".



La pareja podría haber fallecido el pasado martes y los niños, de entre 5 y 13 años, habrían dicho a los agentes de la Guardia Civil que llevaban varios días comiendo y vistiéndose solos.