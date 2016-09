"La cabra Scrubby, que no se entera de nada, me recuerda a algunos políticos"

Este viernes se estrena en la gran pantalla 'Robinson, una aventura tropical', una película en la que se cuenta la verdadera historia de Robinson Crusoe, contada no por él, sino por su autñentico confidente: el loro Tuesday. Joaquín Reyes es el encargado, junto a Carlos Latre y Alexandra Jiménez, de ponerle voz a algunos de los personajes más disparatados de este cómico film.

- En la película pones voz a una cabra con gafas. ¿En qué se identifica con el personaje al que dobla?

No es muy de sorprender que me hayan llamado para ser la voz de un personaje así. Scrubby es muy despistado, no se entera de nada, pero tiene voluntad de ayudar. Es muy animoso y tiene muy buen fondo, es un personaje muy agradecido, y eso es algo que me gustó mucho de él. En muchos momentos pone el contrapunto cómico en la película. El caso es que a veces, con eso de que no se entera de nada pero tiene voluntad de ayudar me recuerda a algunos políticos. Yo también soy muy despistado, aunque intento que cada vez menos. Aun así el otro día me puse a buscar el móvil mientras estaba hablando por él.

- ¿Es la primera vez que desempeña el papel de doblador? ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de este trabajo?

Profesionalmente sí, aunque antes en ‘La Hora Chanante’ y en ‘Muchachada Nui’ ya había puesto voz a algunas animaciones mías, como Enjuto Mojamuto. También acabo de doblar las últimas dos temporadas de ‘Robot Chicken’, una serie de Adult Swim. Me gusta mucho poner voces, y también en este caso que el personaje estaba ya terminado y no he tenido que participar en el proceso creativo. Es un reto porque la voz consigue que el personaje esté vivo y que todo funcione. La animación es un proceso muy costoso y muy complejo que lleva mucho tiempo, y un mal doblaje se puede cargar la peli. La voz da mucha información, es una herramienta donde tú puedes aportar mucho, y que confíen en ti para esto es una responsabilidad. Lo que menos me gusta del doblaje es que no estás con tus compañeros, es un trabajo un poco solitario. Sería más divertido en grupo, pero no es operativo.

- ¿Cómo ha sido trabajar con Carlos Latre y Alexandra Jiménez?

No he coincidido con ellos en el estudio, pero sí que me ha hecho mucha ilusión compartir con ellos la película. Es muy gratificante oír todo el trabajo y comprobar que tu voz encaja muy bien con las suyas. Tenía una preocupación y es que mi tono desentonara, porque mi forma de actuar tiende un poco a la exageración, en comparación con otros compañeros profesionales del doblaje. Pero no, estoy muy contento con el resultado.

- En ‘Muchachada’ ponía voces peculiares a sus personajes. ¿Se ha basado en alguno de ellos para interpretar a Scrubby?

Me he basado en un personaje pero no de ‘Muchachada’, sino de ‘Museo Coconut’, que es Onofre, el guardia de seguridad. El director de doblaje tenía claro que esa voz podía encajar, porque Scrubby también es ya mayor como Onofre, aunque como a la cabra le faltan dientes lo hice así un poco más ‘sopas’. Y creo que salió muy bien.

- ¿Es aficionado a las películas de animación? ¿A qué personaje le hubiera gustado doblar?

Sí, me gusta mucho la animación. Es una pregunta difícil porque hay un montón que me hubiera gustado hacer, pero por ejemplo hay una película que me encanta que es ‘Pesadilla antes de Navidad’, y me hubiera fascinado ponerle voz a Jack. Le hubiera puesto un acento machengo muy mío.

- Con ‘Cuerpo de élite’ en cartel y ‘Robinson’ a punto de estrenarse, ¿tiene nuevos proyectos cinematográficos o televisivos a la vista?

Voy a hacer una colaboración con Andreu Buenafuente en ‘Late Motiv’, y estoy muy contento con esto. La tele es el medio donde más me gusta trabajar, y además haré algún que otro doblaje dentro del programa. Cine me gustaría volver a hacer. Soy consciente de que tengo mis limitaciones como actor, aunque me gusta mucho la comedia. Para mí el cine es un regalo, no tengo una ambición de tener una carrera cinematográfica, pero si piensan un papel para mí y puedo hacerlo yo encantado. Hombre, aunque me gustaría hacer una peli de acción, porque por mi físico es una pena que desaprovechen la oportunidad de verme corriendo, disparando y atravesando lunas de cristal.

- Scrubby se alimenta a base de fruta, aunque también le encuentra su aquel a otros artilugios. En su caso, ¿suele cuidar mucho la alimentación?

Sí, la cuido bastante. Es más bien por culpa de mi mujer, que siempre insiste en comprar productos ecológicos. Yo antes comía de todo, como todos los que nos fuimos a estudiar fuera de casa supongo, que hay un momento en el que comes lo que sea, incluso cosas que aparentemente no están catalogadas como comida, pero ahora ya no. Creo que hay un momento en el que tienes que preocuparte por lo que comes y por cómo lo comes. De vez en cuando me pego un festín porque me encanta comer.

- También es un gran aficionado a las carreras populares. ¿Le gusta practicar deporte o solo lo hace en ocasiones específicas?

Claro, la gente ve mi físico y piensa que seguro que hago mucho deporte. Pero no, yo siempre digo que es genético. Ya en serio, también tiene que ver un poco con lo de la alimentación que comentaba antes. Y es que llega un momento en la vida, que suele ser cuando pasas los 40, en el que no te queda más remedio que cuidarte. Me gusta mucho correr porque es fácil, los resultados los ves a corto plazo, te ayuda a pensar y a veces puedes salir de tu casa huyendo, que eso es algo que a veces viene bien.

- Pudimos verle en el último desfile de ‘Emidio Tucci’. ¿Se considera una persona coqueta?

Sí, me gusta mucho la ropa. Suelo pensar en lo que me voy a poner la noche anterior, me hago mis combinaciones y estilismos. Me gusta mucho como visten en general los ingleses, Michael Caine por ejemplo. Además, este verano he estado en Londres y me he comprado ropa vintage, de la que soy muy fan.