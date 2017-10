La Academia de Hollywood expulsa a Harvey Weinstein por unanimidad

La Academia de Cine de Hollywood ha decidido este sábado en una reunión de emergencia de su Junta de Gobernadores expulsar a Harvey Weinstein. El productor de cine se ha visto envuelto en las últimas semanas en un escándalo de abusos y acoso sexual tras ser denunciado por varias actrices reconocidas.

La decisión ha sido tomada por unanimidad de sus miembros, entre los que se encuentran Steven Spielberg, Whoopi Goldberg, Tom Hanks y Kathleen Kennedy. Con esta expulsión pretenden enviar no solo el mensaje de que Weinstein "no se merece el respeto de sus compañeros" sino para asegurarse de que "la época de acoso sexual en nuestra industria ha finalizado". De hecho, el propio hermano del productor, Bob Weinstein, se manifestó ayer sábado a favor de que la Academia expulsara al "enfermo" y "depravado" de su hermano.

Tres días antes, la Academia británica de cine que entrega los premios Bafta había decidido expulsar a Harvey Weinstein por las acusaciones que cargaban contra él. Al mismo tiempo, los directores de los festivales de Cannes y Venecia condenaron el comportamiento del productor mientras que el Sindicato de Productores, al que también pertenece Weinstein, ha decidido reunirse mañana lunes para tomar una decisión sobre su permanencia o no en la institución.

La expulsión ha supuesto un punto sin retorno para la Academia de Hollywood que en los últimos años había optado por no expulsar a Bill Cosby, Roman Polanski o Mel Gibson, acusados de cometer abusos sexuales contra otras mujeres e incluso menores.

Se destapa la verdad

La expulsión de Harvey Weinstein, ganador de 80 estatuillas en los Oscar y nominado en más de 300 ocasiones, se produce después de que a principios de este mes, el diario 'The New York Times' en colaboración con la revista 'The New Yorker' destaparan los acosos sexuales perpetrados durante varias décadas por uno de los productores de cine más reconocidos de Hollywood. De hecho, tal ha sido su éxito y empoderamiento durante todos estos años que, junto a su hermano, llegó a fundar la productora 'Miramax' y 'The Weinstein Company'.

Poco después de darse a conocer estas informaciones, la Academia de Hollywood ya emitió un comunicado en el que rechazaba la "repugnante" y "abominable" actitud del actor.

Sin embargo, a medida que pasaban los días la polémica continuaba 'in crescendo' poco después de que más de una treintena de actrices reconocidas se declarasen víctimas de estos abusos sexuales. Angelina Jolie, Cara Delevigne, Gwyneth Paltrow y Rosanna Arquette son solo algunas de las mujeres que han denunciado intentos de violación, abusos y proposiciones indecentes en habitaciones de hoteles por parte de Weinstein. Otras como Asia Argento, Lucia Evans o Rose McGowan han confirmado directamente que fueron violadas por el productor de cine.

Como consecuencia de estas declaraciones, una gran cantidad de actores y actrices han alzado su voz en señal de protesta. La última en pronunciarse al respecto ha sido la británica Emma Thompson quien ha criticado que "los abusos de Weinstein son solo la punta del iceberg de un sistema de menosprecio, acoso y abuso del poder" que vive la industria del cine.