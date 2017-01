Toro: “No pienso que me conozcan más por ser el novio de Irene Junquera que por mi oro”

Cristiano Toro y Saúl Craviotto lograron una gran medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos, cuando consiguieron imponerse con una gran autoridad en la final de 200 metros K2 en aguas tranquilas. Después, el segundo de ellos también logró un segundo metal en el K1 200 metros y se convirtió en el deportista olímpico español en activo más laureado, igualado con Mireia Belmonte en el número de preseas, pero con más oros.

Además, a sus 32 años, este policía de profesión no tiene ganas de colgar las palas y trabaja para poder llegar a 2020, con la posibilidad de conseguir otra medalla que le lleve a superar a David Cal y convertirse en el mejor olímpico español de todos los tiempos . Su experiencia se complementa a la perfección con la explosividad de Cristian Toro, que el verano pasado saltó a la fama por su oro olímpico, pero también por ser el novio de Irene Junquera y por el recuerdo que dejó su participación en Mujeres y Hombres y Viceversa, hace algo más de tiempo.

Sin embargo, Toro está ahora completamente centrado en su carrera deportiva. No para de plantearse nuevos retos y quiere vivir solo del piragüismo. Acudió a la gala anual del COE para recibir su más que justo premio por todo el trabajo realizado hasta ahora y tuvo unos minutos para hablar se su situación con Estrella Digital.

¿Qué tal han empezado este año los entrenamientos?

Poco a poco. Estamos todavía con la resaca de los Juegos. No queremos presionarnos. Afrontamos cada entrenamiento como una manera de mantenernos en forma, pero dejando un poco de lado esa presión que tuvimos en la previa de Río. Trabajamos con mucha tranquilidad.

¿Qué objetivos tienen para 2017?

Todavía no hay un objetivo claro. Intentaremos ir al Mundial y jugar un buen papel allí. Ese es el primer paso ahora, pero vamos a seguir trabajando con calma.

¿Ha visto muchas veces la carrera en la que consiguieron el oro?

Sí, la he visto bastantes veces, aunque no tantas como me hubiera gustado. Fue un momento único y me va a servir de motivación más adelante, cuando los entrenamientos se empiecen a hacer muy duros. Me va a servir para recordar los motivos por los que estoy aquí.

Cuando ve ese momento por televisión, ¿todavía siente mucha emoción?

Sí, eso creo que no voy a dejar de sentirlo nunca. Es lo más grande que puede conseguir un deportista olímpico. Jamás voy a olvidar la sensación de ese momento.

¿Cree que Saúl tiene cuerda para muchos años más?

Sí, yo no desconfío de él. Creo que puede dar batalla durante un tiempo más. Y seguro que lo hará, pero no es bueno tampoco presionarle. Hay que dejar que haga lo que quiera día a día porque ya ha conseguido muchas cosas. Si se le deja y se le quita un poco de presión, posiblemente le tengamos para unos cuantos años más.

¿Cree que pueden volver a formar pareja en 2020?

Eso no lo sé. A tan largo plazo es imposible de prever. La experiencia que he tenido durante este ciclo me dice que nunca se sabe lo que va a pasar, todo puede cambiar a dos meses de los Juegos. Lo primero que voy a hacer a partir de ahora es no pensar a tan largo plazo e ir más poco a poco para mejorar día a día. Esperemos que podamos estar allí juntos, pero eso no lo sabe nadie todavía.

¿Se plantea competir en K1?

No descarto nada, aunque hasta ahora nunca me lo he planteado. Siempre es bueno buscar nuevos retos. Si en el futuro tengo la oportunidad, pienso aprovecharla.

¿Cómo va la búsqueda de patrocinadores?

Bastante bien. La verdad es que he tenido suerte en ese aspecto. Esperemos que siga así y que la gente continúe apoyando al deporte.

¿Le molesta más que en algunos ámbitos se le conozca más por el hecho de ser el novio de Irene Junquera que por haber ganado un oro olímpico con todo el trabajo que ello conlleva?

No creo que eso sea así. De hecho, cuando estoy con Irene y voy por ahí, no me reconocen por ser su pareja, entonces no siento eso.