Horario y dónde ver Nadal vs Kevin Anderson, en vivo online y en directo en US Open 2017

La gran final del Us Open entre Rafa Nadal y Kevin Anderson se jugará el domingo 10 de septiembre a las 22:00 hora española y será televisada por Eurosport.

I'm just happy I have another excuse to share this adorable photo again 🔜 #usopen final!! pic.twitter.com/OckNDPhnla — Kelsey Anderson (@KelseyOAnderson) 9 de septiembre de 2017

A pesar del favoritismo del español, Anderson afronta con mucha ilusión este encuentro histórico para él. Además, el sudafricano, de la misma quinta que Nadal, ha mostrado su cariño por el manacorí en su cuenta personal de Twitter, donde ha subido una foto en la que se observa a los dos deportistas juntos y sonrientes en su etapa de alevines.

El gran favorito para alzarse con el triunfo final es sin lugar a duda Rafael Nadal, actual número uno del ranking ATP. Además, en sus enfrentamientos personales, el español domina el marcado por un contundente 4-0. El domingo, en el mismo escenario de la pista central Arhtur Ashe, Nadal, de 31 años, buscará poner broche de oro con el triunfo que le permita ganar el decimosexto título de Grand Slam, y superar en la lista de todos los tiempos a Pete Sampras, con el que ahora está empatado. Sólo Roger Federer, que tiene 19 títulos de Grand Slam, los supera.

Incredible feeling to reach my 1st Grand Slam final. Going to soak it in tonight... then it's time to prepare for Sunday! 💪 #finals #comeon pic.twitter.com/fM8OOjS5Qa — Kevin Anderson (@KAndersonATP) 9 de septiembre de 2017

Por su parte, el sudafricano, Kevin Anderson, de 31 años jugará su primera final de Grand Slam al imponerse en cuatro mangas (4-6, 7-5, 6-3 y 6-4), al español, Pablo Carreño. El tenista, vigésimo octavo cabeza de serie se deshizo de un Top 10 como Carreño gracias a su tremendo saque y su espectacular pegada. De hecho, Anderson firmó 23 'aces'.

Very happy for this win, and ... I'll go live on my Facebook page live in around 15-20 minutes ;-) @RafaelNadal — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 9 de septiembre de 2017

El tenista manacorí reconoció después del encuentro ante Del Potro que había disputado un gran partido ante un oponente muy difícil: "Después del primer set he cambiado la estrategia, porque era muy previsible, y eso marcó la diferencia". Y añadió: "En el primer set, él golpeó muchas bolas en posiciones cómodas. En los tres restantes, el que golpeó en posiciones cómodas he sido yo".

Rafael Nadal jugó el mejor partido del torneo cuando lo más lo necesitaba, en las semifinales y ante el rival más duro hasta la fecha, Juan Martín del Potro (4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 ). El tenista español sacó a relucir su mejor tenis y venció al argentino en cuatro sets para alcanzar así su cuarta final del US Open.