El extraño caso de Conchita Martínez: ningún tenista da la cara por ella

Un mensaje, una bomba sin previo aviso, saltó en la tarde del pasado jueves, en una jornada que transcurría sin sobresaltos con la única representación española de Sorribes en Tokio. “La Junta Directiva, con consenso general, da por finalizado el contrato de Conchita Martínez y agradece su gran labor”, relató la Real Federación Española de Tenis a través de sus redes sociales. En el comunicado emitido en la página web, no se ampliaban los detalles. Una reunión en Barcelona, un acuerdo global, y el cese de Conchita, tanto de Copa Davis como de Copa Federación. La sorpresa, también se la llevó la que hasta ayer lideraba a ambas disciplinas.

Conchita, enfadada

“Comparto con vosotros mi decepción y malestar con la RFET, quien me ha trasladado a última hora de esta tarde que no contarán conmigo en la próxima temporada”, escribió la ex número dos del mundo en su página personal. Conchita aprovechó el momento para lanzar dardos contra Miguel Díaz, que tomó el cargo tras el revuelo generado por Escañuela. “Se suponía que con la llegada de la nueva directiva la situación cambiaría, pero es más de lo mismo, el tenis sigue sin ser una prioridad”, ha destacado. Martínez se siente traicionada, después de haber sido la figura que apaciguó los tensos momentos que se vivieron con Gala León. “Es muy desagradecido tomar las riendas del barco cuando hay tempestad y que cuando consigues la tranquilidad y el compromiso prescindan de ti”, ha apuntado.

Conchita tomó el timón de la Copa Federación hace cinco temporadas. Desde entonces, el progreso de las chicas ha sido evidente. Casi siempre ha reclamado el compromiso y ha sido participe de la explosión de Garbiñe Muguruza y de la dupla que ésta ha conformado con Carla Suárez. También ha dado paso a la joven hornada que crece tras ellas. Por ello no entiende su marcha con “las bases asentadas”. En la Copa Davis su bagaje ha sido más escaso (tres temporadas), pero en el transcurso ha elevado al equipo del pozo hasta el Grupo Mundial. Este mismo año, eso sí, España vivió una dura derrota ante la falta de compromiso de los jugadores, precisamente uno de los motivos por los que en su día contaron con ella.

Ningún apoyo

La entrenadora de la paz y el silencio ha dicho adiós de la forma más amarga y sin tiempo para consumar éxitos. El suceso es cuanto menos extraño, por la forma en la que se ha producido. La única sospecha de Conchita se remonta a los Grand Slam, donde la comunicaron que no era necesario que viajara para ver 'in situ' a los jugadores. La relación con las chicas parecía la idónea, al menos con Garbiñe Muguruza, la base del proyecto. La de Caracas contó con ella para su fructífera aventura en Wimbledon y ambas han mostrado su estrecha relación. En el tema Davis, la causa sí podría haber sido la mala relación con los tenistas, como ha podido saber este periódico y como ha refrendado Miguel Díaz en una entrevista concedida a Televisión Española. El relevo, en el plano masculino, apunta a Juan Carlos Ferrero.

Lo llamativo es que Conchita Martínez, la capitana de la unión, no haya recibido ni un sólo mensaje de agradecimiento por parte de los jugadores. No solo de los chicos, con Rafael Nadal, David Ferrer o Feliciano López, tampoco lo ha hecho ninguna jugadora. Garbiñe Muguruza, Carla Suárez… todas han guardado silencio en las redes sociales, mientras otras personas que han ostentado el cargo, como Álex Corretja, la animaban en un momento duro. Nadie, ni siquiera las más jóvenes, se han pronunciado al respecto. Los mismos que en su día hablaron públicamente para mostrar su contrariedad con el nombramiento de Gala León, callan ahora tras la marcha injustificada de Conchita Martínez.