Obama se despide de la Casa Blanca con el indulto a Chelsea Manning

A cuatro días de su salida de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha decidido excarcelar a Chelsea Manning, la exanalista de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que en 2009 filtró miles de documentos confidenciales a Wikileaks e hizo mundialmente célebre a la organización. Los republicanos han criticado duramente la medida.

Según ha anunciado la Casa Blanca, Manning será liberada el próximo 17 de mayo de 2017 y no en 2045, como establecía la sentencia por la que fue condenada a 35 años de cárcel. Ha intentado suicidarse en dos ocasiones mientras ha estado encarcelada en una prisión militar de Kansas. El pasado mes de noviembre le pidió a Obama que redujera su condena a los más de seis años que ya ha cumplido.

"No pido que se me perdone. Lo único que pido es ser liberada de una prisión militar tras cumplir seis años de confinamiento, como persona que no intentaba dañar los intereses de Estados Unidos", solicitó Chelsea Manning, que antes se llamaba Bradley, en una carta. En el juicio en el que fue condnada, la militar transgénero se disculpó por las consecuencias de sus actos. "Siento haber perjudicado a Estados Unidos", lamentó.

De esta forma, el presidente saliente también le ahorrará a la exsoldado las dificultades que implica el tratamiento para el cambio de género al que se está sometiendo y que con anterioridad había sido acordado con el Ministerio de Defensa. Grupos que defienden los derechos humanos han criticado las condiciones que ha sufrido al estar encarcelada en una prisión para hombres.

Con este nuevo indulto, Obama vuelve a poner de manifiesto que es el "presidente de las segundas oportunidades", tal y como aseguran fuentes de la Casa Blanca, al ostentar el récord histórico de conmutaciones (1.385) y perdones (212) de condenados, muchos de ellos a cadena perpetua.

Manning puso en jaque a la diplomacia estadounidense al filtrar miles de documentos clasificados sobre las guerras en Irak y Afganistán y cerca de 250.000 cables del Departamento de Estado que destapaban conversaciones sensibles entre sus embajadas.

La decisión adoptada por Obama de indultar a Manning podría tener consecuencias, ya que hace unos días Julian Assange anunció que aceptaría su extradición a EEUU si la exmilitar era indultada. El fundador de Wikileaks lleva cuatro años como refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.