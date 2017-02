Obama se divierte en el Caribe con deportes que tenía prohibidos

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama no ha tardado mucho en disfrutar de la libertad que le da no ser el principal inquilino de la Casa Blanca. El hasta ahora líder estadounidense acaba de terminar unas vacaciones en las Islas Vírgenes Británicas con su familia y su amigo Richard Brandson, fundador del Grupo Virgin, con quien ha disfrutado de actividades que no ha podido hacer en los últimos ocho años.

“Una de las cosas que contó Barack cuando llegó a Moskito -la isla en la que ha pasado las vacaciones- es cómo justo antes de convertirse en presidente, estuvo haciendo surf en un preligroso luhar de Hawaii. Justo después, su nuevo jefe de seguridad le dijo que esa sería la última vez que haría surf en ocho años”, ha escrito el dueño de Virgin en su blog, donde ha publicado las imágenes del ‘ciudadano’ Obama disfrutando de los deportes acuáticos en la isla caribeña.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama no ha tardado mucho en disfrutar de la libertad que le da no ser el principal inquilino de la Casa Blanca. El hasta ahora líder estadounidense acaba de terminar unas vacaciones en las Islas Vírgenes Británicas con su familia y su amigo Richard Brandson, fundador del Grupo Virgin, con quien ha disfrutado de actividades que no ha podido hacer en los últimos ocho años.

“Una de las cosas que contó Barack cuando llegó a Moskito -la isla en la que ha pasado las vacaciones- es cómo justo antes de convertirse en presidente, estuvo haciendo surf en un preligroso luhar de Hawaii. Justo después, su nuevo jefe de seguridad le dijo que esa sería la última vez que haría surf en ocho años”, ha escrito el dueño de Virgin en su blog, donde ha publicado las imágenes del ‘ciudadano’ Obama disfrutando de los deportes acuáticos en la isla caribeña.

Brandson aprovechó la oportunidad para enseñar a Obama a practicar kitesurf -un deporte acuático que consiste en hacer surf atado a una cometa- mientras él mismo trataba de controlar el llamado foilboard, otro deporte de moda, también con una tabla de surf en el que se usa una quilla especial que permite elevarse sobre el agua y alcanzar gran velocidad.

Obama fue retado por Brandson para ver quién aprendía antes. “¿Podría Barack aprender kitesurf antes de que yo aprendiera foilboard? Acordamos tener una batalla final para ver quién aguantaba más”, explica el magnate. Al final, ganó Obama, tal y como se puede apreciar en el vídeo colgado por el magnate en el blog.

“Barack y yo nos caímos varias veces, pero lo seguimos intentando una y otra vez”, relata Brandson. El último día, el empresario consiguió permanecer en la tabla unos 50 metros, a tres pies sobre el suelo, aunque Obama, con 100 metros sobre el kiteboard ganó el reto. “Después de todo lo que ha hecho por el mundo, no pude recelar de su merecida victoria”, escribió el multimillonario. Las imágenes del expresidente han sido muy comentadas y compartidas en redes sociales.

Obama y su familia han pasado dos semanas de vacaciones en Palm Beach, California, y en las Islas Vírgenes Británicas y regresaron el pasado jueves a Washington, donde su hija Sasha tiene que finalizar los estudios.

La pareja expresidencial ya ha puesto en marcha la oficina que coordinará sus actividades a partir de ahora y la Fundación Obama, que trabaja en la construcción del centro y la biblioteca presidencial en Chicago.