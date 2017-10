Tres fechas españolas en la gira europea de 'Thirty Seconds To Mars'

Los rockeros 'Thirty Seconds To Mars' han anunciado que se embarcarán en una gran gira europea durante marzo, abril y mayo del próximo año. Tras la publicación en 2013 de 'Love, Lust, Faith And Dreams', la banda cuenta con cuatro discos de estudio en el mercado desde su nacimiento en 1998. A la espera de su quinto disco de estudio, sin título ni fecha oficial de lanzamiento, el grupo promociona actualmente el sencillo 'Walk On Water', que ha logrado por el momento más de nueve millones de visitas en 'Youtube'.

THE EUROPEAN TOUR 2018 🇩🇪🇨🇭🇫🇷🇮🇹🇳🇱🇧🇪🇬🇧🇵🇹🇪🇸🇦🇹🇵🇱🇨🇿🇩🇰🇸🇪🇳🇴🇫🇮🇷🇺🇺🇦 TICKETS + VIP ON SALE FRIDAY, OCTOBER 13 9AM LOCAL TIME. Una publicación compartida de #WALKONWATER. (@30secondstomars) el 6 de Oct de 2017 a la(s) 1:05 PDT

Sus fans, los 'Echelon', deben estar saltando de la emoción ya que Jared, Shannon y Tomo no darán solamente un único concierto en España, sino tres: actuarán en el WiZink Center de Madrid el 12 de abril, en el Sant Jordi Club de Barcelona el 13 de abril y en la sala CUBEC! de Bilbao el 14 de abril. Los 'tickets' podrán conseguirse a partir del próximo 11 de octubre en la preventa exclusiva de 'Live Nation España' a las diez de la mañana.

Aún así, el próximo viernes 13 de octubre se habilitará la venta general a partir de las nueve de la mañana en los punto de venta habituales ('Live Nation', 'Ticketmaster', 'FNAC', 'Halcón Viajes' y 'Carrefour'). Además, se podrá optar también a las entradas VIP, exclusivas en la página web de ‘Adventures in Wonderland’.

Jared Leto, Shannon Leto y Tomo Milicevic son los componente de la banda del momento. ‘Thirty Seconds To Mars’ es una de las bandas en directo más vibrantes del panorama musical, y se ha podido comprobar en incontables ocasiones, así como en la pasada edición de los premios MTV VMA. Y actualmente están nominados en la categoría de 'Best Alternative' en los próximos premios 'MTV European Music Awards', que se celebrarán el próximo 12 de noviembre.

La banda, en su trayectoria, ha vendido más de 15 millones de discos y ha ganado numerosos premios, así como ‘MTV Awards’, ‘Billboard Music Awards’ e incluso tienen el ‘Premio Guinnes’ a la gira más larga de la historia. El 4 de julio los componentes de la banda grabaron un documental titulado ‘A Day In The Life Of America’, donde se incluyen 90 historias de los 50 estados americanos y se muestra lo que es la vida americana por un día. El documental se estrenará en 2018, el mismo año que los californianos publicarán su quinto disco.