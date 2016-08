Un 'chupetón' causa la muerte de un joven

Julio Macías, un joven de 17 años de Iztapalapa, en México, ha fallecido a causa del chupetón en el cuello que le hizo su novia. El joven empezó a encontrarse mal pasada la tarde, después del beso succionador que le llevó a sufrir convulsiones por la formación de un coágulo.

Según informan varios medios del país, el coágulo se trasladó después hasta el cerebro por vía intravenosa y le provocó una embolia. El menor se encontraba cenando en su casa cuando comenzó a sufrir convulsiones y su familia llamó a los servicios sanitarios. No obstante, cuando éstos llegaron a la vivienda no pudieron hacer nada para salvar la vida del joven. L os padres del fallecido culpan a la novia de la muerte de su hijo. La chica, de 25 años, no era aceptada por su familia debido a la diferencia de edad.