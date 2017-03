Un bombero rescata a un perro ciego tras una semana desaparecido

Sage, es un labrador anciano y ciego que perdió la vista a causa de un glaucoma. El animal llevaba desaparecido desde el 24 de febrero por la noche y su dueña, Beth Cole, le buscaba desesperadamente desde entonces.

Un bombero fuera de servicio ha encontrado y rescatado finalmente al animal por casualidad, después de doce días desaparecido en las montañas de California. "Cuando vimos que estaba vivo, salté al río y le abracé", ha detallado.

Dan Estrada, el bombero de profesión, estaba de excursión con un amigo cuando observaron que algo extraño había en el río. "Al principio pensé que era una bolsa de basura en el agua. No veo muy bien, así que no fue hasta que me acerqué cuando vi que en realidad era una perro", cuenta.

La familia de Sage, llevaba buscando desesperadamente a su perro desde el día de su desaparición, aunque a medida que pasaban los días, la esperanza iba escapándose entre sus dedos.

Pidieron para ello ayuda a la comunidad local, sin resultado. Beth Cole aseguró en un entrevista recogida por Daily Mail que “habían buscado por todas partes”.

El bombero, que se ha convertido en un héroe para la familia de Sage, ha conseguido que el animal vuelva a estar junto a su familia. Por otro lado, su amigo que publico las fotos del rescate en su página de Facebook, ha conseguido hacer de esta historia, un hecho viral viral.