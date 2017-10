Rotundo “no” de McLaren al chantaje de Alonso para renovar

McLaren no parece estar dispuesto a aceptar las desmedidas exigencias de Fernando Alonso. El español presentó a los británicos su deseo de percibir 40 millones de euros por la próxima temporada, y contar con diversas cláusulas para prolongar, o no, más allá su contrato. Además pretendía tener una libertad total para ‘escaparse’ cuando fuera necesario a otras citas fuera de la Fórmula 1. Brown, director de la escudería, parece abierto a que el asturiano dispute Daytona o Le Mans, pero no las 500 millas de Indianápolis, que coinciden con el Gran Premio de Mónaco. “En 2018 es improbable”, ha mencionado.

Alonso, sin las 500 millas de Indianápolis

El español confesó esta misma semana que uno de sus objetivos es ser “el mejor piloto del mundo”, y que para ello debía reinar más allá de las fronteras de la Fórmula 1. Lo dejó patente el pasado mes de mayo en las 500 millas de Indianápolis, donde sin apenas tiempo afrontó un entrenamiento intensivo que le llevó a optar al triunfo. Lideró algunas vueltas la carrera y sólo un fallo en el motor Honda, como no, le privó de conocer hasta dónde habría llegado en su estreno en una de las pruebas más prestigiosas del automovilismo.

Alonso primó esta prueba por encima del Gran Premio de Mónaco, la cita más célebre del ‘gran circo’. Sabedor de que su lucha se limitaba a cazar algún punto, optó por nuevas experiencias. Para 2018 esperaba poder hacer lo mismo, siempre y cuando la alianza con Renault no trajera los resultados esperados. Es por ello que en sus desorbitadas exigencias incluyera una carta de libertad para poder ‘escaparse’ cuando le viniera en gana. Sin embargo, la respuesta de Brown ha sido contundente: “Improbable en 2018”.

El director de McLaren ha dado un golpe a la negociación que mantiene desde hace meses con el asturiano. El salario, que podría rondar los 40 millones de euros la próxima temporada, parece un motivo suficiente como para que Fernando firme. Alonso tendría que conformarse con probar las 24 horas de Daytona, donde Brown cuenta con el equipo United Autosports como soporte, y las 24 horas de Le Mans, escenario que interesa a ambas partes. Estas dos citas no entrarían en conflicto con ninguno de los Grandes Premios de la Fórmula 1.

A la espera de que renueven todos los pilotos

Ahora McLaren espera conocer la respuesta de Alonso, que esperaba ver cumplidas todas sus exigencias. A estas alturas, no obstante, ambas partes parecen destinadas a llegar a un acuerdo. El triunfo de Fernando en las negociaciones es haber conseguido aplazar la decisión hasta el final de temporada. El asturiano está a la espera de conocer la situación del resto de pilotos antes de rubricar acuerdo alguno, atento a algún movimiento como el que propició Nico Rosberg la pasada campaña tras anunciar su retirada.