Honda le puso los cuernos a McLaren con Red Bull

Hasta que los coches de la temporada 2017 no echen definitivamente a andar en los test que se realizarán a finales de Febrero en Barcelona, no se podrán sacar demasiadas conclusiones reales del nivel que tendrán los unos y los otros. No obstante, por mucho cambio de reglamentación que se aplique, es cierto que las fábricas no parten de cero y por eso será difícil ver a un equipo escalar muchas posiciones en el Mundial de Constructores.

Sin embargo, todo el mundo empieza a ver a Red Bull como el gran favorito para llevarse el título de campeón de año que viene, incluso por encima de Mercedes. Los coches de la bebida energética progresaron más que ningún otro la pasada temporada y se consolidaron como el segundo mejor bloque con mucha diferencia con respecto a sus perseguidores. Además, también existe cierto interés de publicitar un cambio desde el punto de vista del marketing, ya que el dominio de las ‘Flechas Plateadas’ en los últimos años ha restado interés para el aficionado medio.

No obstante, no todo lo que vende la prensa especializada es humo, puesto que en la escudería austriaca también están convencidos de que el año que viene lucharán por todo. “Red Bull es el mejor sitio para estar”, respondió Ricciardo cuando le hablaron de un supuesto interés de Mercedes en contratarle para que ocupara el asiento de Rosberg.

En cambio, hace tan solo un año, era imposible prever que los pilotos de la bebida energética soñasen con ganar carreras. La marca se planteaba incluso abandonar el Gran Circo después de un año horroroso. “A finales de 2015 estábamos en crisis y las expectativas no eran muy alentadoras para el año siguiente. Estábamos abiertos a todos las opciones”, reconoció Christian Horner en una entrevista concedida a F1i.com.

Instalaron el motor Honda, pero se agarraron al Renault

De hecho, el divorcio con Renault les llevó a sondear a otros dos motoristas. “Llegamos a tener tres propuestas diferentes para la parte trasera del vehículo de 2016, por lo que el equipo ha tenido muy poco tiempo para optimizar el empaque en la zona del motor. Hace 13 meses estábamos instalando un motor Honda en el coche. Fue un invierno duro, pero todo el mundo se centró y produjeron un gran chasis como se evidenció desde la primera prueba”.

En cualquier caso, esta versión contrasta con la opinión de McLaren que se negaba en redondo a que cualquier otro equipo llevase un motor de Honda porque así se podrían centrar plenamente en el desarrollo y la adaptación a su monoplaza. Por su parte, los japoneses querían demostrar que no todos los males del coche se podían achacar al motor, aunque en realidad no consiguieron convencer a ningún equipo con potencial y tampoco les merecía la pena hacer el ridículo con otro equipo menor.

Asimismo, Red Bull consiguió su verdadero objetivo que no era otro que apretar las tuercas de Renault y puede hacer una lectura positiva de la situación crítica que vivió el año pasado. “Tras un montón de complicadas conversaciones que tuvieron lugar el año pasado, el resultado fue una reestructuración y reorganización dentro de Viry (localidad Francesa donde se encuentra la fábrica de la marca del rombo) de la que hemos empezado a ver los beneficios reales esta temporada. Creo que todo esto no hubiera pasado sin los días difíciles del pasado año”.

Por último, Horner no dudó a la hora de elogiar el gran trabajo que hicieron los suyos en el breve tiempo que tuvieron para optimizar el monoplaza durante el pasado invierno. “En los test de pretemporada todos parecían fuertes. Mercedes y Ferrari serían los equipos a seguir y después vendrían Williams y Force India. Incluso Toro Rosso con el cambio de motor. Con esta visión las perspectivas eran complicadas, pero el equipo técnico trabajó para optimizar la zona del motor y cuando lo consiguieron hicimos un gran paso adelante que nos permitió llegar a una posición muy competitiva ya desde la primera carrera”.