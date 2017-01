CRG apuesta por la juventud para afrontar la nueva temporada.

Arranca la nueva temporada y las escuderías del 'karting' comienzan a confirmar sus pilotos para este año 2017. La última de ellas ha sido CRG que el pasado año se alzo con el campeonato del mundo en el KZ y OK. Además, copó el liderazgo en todas las categorías en la DKM y cosechó grandes éxitos en los campeonatos de Europa KZ2 y OK. El equipo, uno de los más prestigiosos en el 'padock', ha decidido apostar para este curso por grandes promesas del automovilismo internacional entre las que destaca el español, Jose Antonio Gómez, más conocido como Gómez. La veteranía y la experiencia correrá a cargo del piloto italiano, Paolo De Conto, que en 2016 se alzó con el triunfo en la categoría KZ CRG.

Junto a De Conto estarán Simo Puhakka y Flavio Camponeschi. Estos tres pilotos serán determinantes para alcanzar de nuevo las metas más altas en la categoría más prestigiosa y en la que CRG siempre ha sido capaz de hacer valer su supremacía. El gran favorito será De Conto que buscará revalidar su título después de quedarse a las puertas en el año 2015. Por su parte, Simo Puhakka y Flavio Camponeschi afrontan esta temporada con el ojjetivo de asentarse en la máxima categoría. Además de los pilotos oficiales, CRG contará con algunos equipos satélites en los que destaca la presencia de los hermanos Pex y Jorrit (campeón del mundo en 2015 KZ y el campeón DTM en 2016) y Stan cada vez más competitivo, bajo la insignia CRG Holanda.

En la categoría KZ2, los elegidos por CRG para lograr la victoria final son será Mirko Torsellini, reciente ganador de la Copa Europea Vendrell y Enrico Prosperi que regresa a la que fue su casa. Alessandro Giardelli y Taymour Kermanshahchi serán el tercer y cuarto integrante del equipo que ascienden desde la categoría juvenil y de la OK, respectivamente.

El gran debut en esta temporada tendrá lugar en la OK. Será en esta categoría donde Dennis Hauger, ganador el año pasado del DKM en Junior y protagonista de la temporada internacional en la categoría cadete, intente confirmar las buenas sensaciones ofrecidas durante el año 2016. Junto a él, también correrán Kilian Meyer y Matteo Nannini, dos de los pilotos de la cantera CRG. También está confirmada la presencia de Hannes Janker, quinto Campeonato Mundial pasado en Bahrein a categoría cadete.

Por último, en la categoría Junior OK se producirá uno de los estrenos más esperados de la temporada. José AnotonioGómez, una de las grandes promesas del automovilismo español y ex piloto del equipo CRG Gamoto, se subirá con tan sólo 12 años a un monoplaza mucho más pesado y con más caballos de potencia del que utilizaba el año pasado. El madrileño ya tuvo su primera prueba de contacto con su nuevo 'kart' el pasado mes de diciembre. Además, lleva varios meses con una preparación exhaustiva para afrontar las dificultades de esta nueva categoría. El joven campeón Ayrton Fontecha será el otro español en la categoría OK que correrá bajo la firma CRG. Gillian Henrion, Gabriel Bortoleto, Donar Nils Munding y Evann Mallet completan la lista de nombres que buscan abrirse un hueco en el competitivo mundo del 'karting'.

Lista completa de pilotos oficiales CRG para temporada 2017:

OK-JUNIOR

GABRIEL BORTOLETO (BRA)

AYRTON FONTECHA (ESP)

JOSÈ ANTONIO GOMEZ (ESP)

GILLIAN HENRION (FRA)

EVANN MALLET (FRA)

DONAR NILS MUNDING

NIK ZAMIR ZAKWAN (MYS)

OK

WILLIAM ALATALO (FIN)

CALLUM BRADSHAW (GBR)

DENNIS HAUGER (NOR)

HANNES JANKER (DEU)

DAVIDE LOMBARDO (ITA)

KILIAN MEYER (ESP)

MATTEO NANNINI (ITA)

KZ2

ALESSANDRO GIARDELLI (ITA)

TAYMOUR KERMANSHAHCHI (ARE)

ENRICO PROSPERI (ESP)

MIRKO TORSELLINI (ITA)

KZ

FLAVIO CAMPONESCHI (ITA)

PAOLO DE CONTO (ITA)

SIMO PUHAKKA (FIN)

JORRIT PEX (NLD)

STAN PEX (NLD)