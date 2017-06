Sánchez Mato y Celia Mayer, imputados

Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer son imputados –investigados según la nueva terminología judicial– por malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario. El Juzgado numero 21 aprecia indicios, en la querella presentada por el PP, después de que los ediles decidieran, sin conocimiento de la Alcaldía ni habilitación para ello, denunciar ante el Fiscalía el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Mutua Madrid Open.

La situación de investigados por delitos políticamente muy serios coloca a los ediles en una situación delicada, cuando ya se encontraban en conflicto con la Alcaldía y su equipo. También ha sido imputada la la ex consejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela. Según la doctrina política de Ahora Madrid, ambos deberían dimitir.

Decisiones de los concejales

La decisión de Mayer y Mato de llevar a la Justicia los contratos del Open de tenis generó una profunda división en el seno de Ahora Madrid, ya que lo hicieron sin el consentimiento tanto de Carmena como del coordinador general del Ayuntamiento, Luis Cueto.

Luis Cueto es el primer objetivo que ha señalado el sector de Ganemos que representa Sánchez Mato, concejal muy crítico con Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. Cesados en Madrid Destino (Sánchez Mato y Ana Varela) y en Cultura (Celia Mayer), se pusieron en marcha las presiones sobre Carmena que Estrella Digital apuntó el pasado día 8 de Mayo. A través de diversas filtraciones jurídicas se sugiere que el coordinador de la Alcaldía estaba negociando con la Sociedad Organizadora del Madrid Open, mientras el equipo de Sánchez Mato y Varela impulsaba la denuncia anticorrupción, a espaldas de la Alcaldía.

Las antenas mediáticas habituales del bufete Alemany, Escalona & De Fuentes ya se hacen eco de las pretensiones de estos sectores políticos de Ahora Madrid para utilizar el dictamen para un proceso penal. La anterior consejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, habría contratado otro bufete para preparar una querella por irregularidades. Entre el material para esta acción judicial hay comunicaciones privadas con el coordinador Municipal, Luis Cueto. Ambos dictámenes y un tercero, también utilizado por la exconsejera delegada, carecen al parecer de encomienda legal y contrato para ser elaborados.

La historia del conflicto

La disputa entre Carlos Sánchez Mato y Manuela Carmena no es sino la lucha entre el ala más crítica de la formación ciudadana, Ganemos Madrid, y la gestión de la exjueza y su ‘número dos’, Luis Cueto, el alcalde en la sombra, también sobrino de la alcaldesa.

Ha sido justo en el ecuador de la legislatura cuando la crisis ha estallado en las tripas de Ahora Madrid. Roturas de disciplina de voto, destituciones de concejales, declaraciones poco adecuadas en los medios de comunicación… Todas estas situaciones han derivado en la citada demanda Ana Varela al Ayuntamiento de Madrid por su destitución en Madrid Destino.

Los rifirrafes entre la primera edil y el delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Sánchez Mato, comenzaron a finales del año 2016 cuando los presupuestos municipales supusieron un quebradero de cabeza para Carmena por las enmiendas socialistas y por la intransigencia del propio Mato. Para el Gobierno central, la gestión de los recursos municipales no era la apropiada y además no cumplía la Ley. Por este motivo, Cristobal Montoro, ministro de Hacienda, convocó a Carmena para que rectificara su error. Mato rompió el acuerdo, presionando a la alcaldesa, creando un conflicto todavía no resuelto hoy.

El segundo desencuentro entre la alcaldesa y el concejal se produjo en marzo de este mismo año, cuando Carmena destituyó de su cargo a Celia Mayer, concejala de Cultura, después de que ésta protagonizara los escándalos más sonados de Ahora Madrid como el 'caso de los titiriteros' y la ley de la Memoria Histórica. Mayer, muy próxima a Mato y miembro de Ganemos de Madrid, fue reubicada en una concejalía menor, la de Igualdad.

La penúltima disputa se produjo en el proceso que Mato y Varela iniciaron para la investigación sobre la empresa organizadora del Madrid Open, a espaldas de la alcaldía y que condujo a su propia destitución y la de Ana Varela en la empresa municipal. Al final, lo que empezó siendo una disputa por unos presupuestos y por la destitución de personas cercanas a Ganemos Madrid, sector crítico de la exjueza, ha terminado en los juzgados. Las disputas internas de Ahora Madrid han ido en aumento y además no parecen tener fin, por mucho que los ediles quieran mostrar el supuesto buen ambiente que se vive ante los ojos de la opinión publica.

Las supuestas irregularidades en los convenios firmados entre el Ayuntamiento y la sociedad organizadora del torneo de tenis fueron denunciadas, dicen los imputados, ante Luis Cueto que, además, según su versión habría frenado la investigación y, posteriormente, ordenado la destitución de los responsables de la empresa municipal.

Sánchez Mato, Mayer y Varela presentaron denuncia ante la Fiscalía el pasado 23 marzo, cuando Cueto les trasmitió que no seguirían formando parte de la cúpula de la empresa municipal.