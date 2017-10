El espacio verde se debate en Madrid

Con la llegada del otoño, el pasado 29 de septiembre, la Plaza Mayor se visitó de verde, sustituyendo el empedrado por un aspecto algo más campestre. Cuatro días después, el césped desapareció y la Plaza Mayor volvía a verse como siempre. Pero, ¿la gente de Madrid está de acuerdo con ese cambio esporádico?

Por un lado, están los ciudadanos de la capital y, por otro, los negocios y establecimientos que rodean la famosa plaza. Hay opiniones de todo tipo. Hay quien piensa que fue una mala idea por parte de la alcaldesa, Manuela Carmena. Personas que creeb que ha sido un gasto total de dinero, ya que se invirtió 30.000€ en la implantación del césped. Así como, también, coinciden en en que haber puesto ese espacio verde en la plaza fue un error, ya que lo que hicieron fue “destrozarla”.

En cambio, hay quien piensa que fue una muy buena idea y que debería de implantarse en todas las demás plazas, como por ejemplo, en Plaza España. Muchos jóvenes coinciden en que es una propuesta positiva ya que fomenta los espacios verdes en la Comunidad de Madrid. Además, también coinciden en la idea de que ese "experimento" fue algo efectivo, pero únicamente durante un periodo corto de tiempo, ya que el empedrado de la plaza tiene mucha historia.

Además, los espacios verdes favorecen la absorción de la contaminación y la reducción de las partículas nocivas del aire y las plantas proporcionan oxígeno y reducen el efecto invernadero. Por lo que la vegetación en las diferentes plazas de Madrid no sería una mala idea al fin y al cabo.

Comercios como ‘Cervecería Plaza Mayor’ y ‘Café y Tapas’ están a favor. Ambos establecimientos obtuvieron muchos más ingresos, aparte de generar aún más trabajo. La gente abundaba en los bares cuando se implantó la idea de poner espacio verde en la plaza. Algunos trabajadores están a favor de la idea y piensan que esta propuesta debería de llegar a todas las demás plazas. En cambio, uno de los empleados de la ‘Cervecería Éboli’ define lo que ocurrió durante cuatro días como una “asquerosidad”.

Asimismo, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya avanzó que es posible que experiencias parecidas a la del césped natural plantado en la Plaza Mayor podría llegar a otras plazas. Defendiendo así el espacio verde y con más vegetación en el centro de la capital, que trate de entender los espacios públicos como un lugar de estancia, no solo un lugar de paso.

En definitiva, la aceptación fue general, esta iniciativa ha servido para descubrir una aparente necesidad ciudadana. Manuela Carmena se refirió a la necesidad de “feminizar” la Plaza Mayor con árboles y flores, ya que es una “plaza masculina que representa la historia del poder”. Y, aunque muchos de sus ciudadanos lo vea como algo "feo y asqueroso", la mayoría está encantada con el verde que cubrió la plaza durante cuatro días.

Los vecinos de 11 distritos elegirán la remodelación de sus plazas

Es así que, al igual que hay opiniones a favor, también hay personas que no están de acuerdo. Por ello. el Ayuntamiento de Madrid convoca a sus ciudadanos a votar la remodelación de once plazas de distritos. Los mayores de 16 años empadronados en once distritos, concretamente Tetuán, Fuencarral-ElPardo, Latina, Carabanchel, Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas, Hortaleza, Villaverde y Barajas, podrán elegir el proyecto de remodelación que quieren para once plazas. Lo podrán hacer desde el 8 al 22 de octubre tanto en el portal de participación 'Decide Madrid' como presencialmente durante el fin de semana del 21 y 22 de octubre. con esta propuesta, se pretenden mejorar y renovar las plazas de estos distritos.