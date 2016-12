El ‘no’ del PSOE-M acelera la descomposición de Ahora Madrid

El Gobierno de Ahora Madrid se encuentra al borde de la descomposición por la negativa de los socialistas a apoyar los presupuestos municipales. El ‘no’ anunciado este martes por Purificación Causapié, portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento, podría acelerar la desintegración definitiva del equipo liderado por Manuela Carmena. De hecho, consciente de la delicada situación de su ejecutivo sacudido por las continuas tensiones internas, la alcaldesa está estudiando un plan alternativo para continuar al frente del consistorio. Fuentes de su entorno aseguran a este diario que Carmena planea la escisión con el fin de recomponer un nuevo equipo a través de la integración de fieles del PSOE-M e incluso de Ciudadanos. Por su parte, varios miembros de su ejecutivo se disputan su sucesión. “La pelea entre ellos es de situación interna de poder. Están abiertos en canal. Están discutiendo la sustitución de Manuela Carmena y están todos intentando colocarse”, afirman a este diario fuentes municipales.

Prórroga presupuestaria

El año no termina bien para Manuela Carmena y su endeble coalición de gobierno, porque Ahora Madrid con sus continuas contradicciones ha dejado claro que no es una fuerza política, sino varias. Y mal avenidas. Pero ahora la debilidad es mayor porque el tibio apoyo -esencial en lo sustancial- del PSOE-M se ha desmoronado al no apoyar los socialistas los presupuestos. Si Carmena no logra recomponer el entendimiento con el PSOE-M se verá abocada a una prórroga presupuestaria, la primera estación de un viacrucis que sólo podría terminar en una definitiva crisis de Gobierno a dos años de las elecciones. Aun así, fuentes municipales confirman a este diario que la alcaldesa pretende finalizar su mandato pero aseguran también que descarta presentarse como candidata a los próximos comicios.

Por su parte, la portavoz del equipo municipal, Rita Maestre, y el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, niegan la crisis interna e insisten en que la prórroga del presupuesto del Ayuntamiento no imposibilitará el desarrollo del programa del Gobierno. Sostienen además que las vías de negociación con el grupo socialista continúan abiertas. Aun así, Maestre ha asegurado este martes en rueda de prensa que lamenta la negativa del grupo socialista puesto que “estamos perdiendo meses de mejorar un presupuesto” y ha emplazado al PSOE-M a mantener una reunión el próximo 9 de enero “para sentarnos a hablar y negociar unos buenos presupuestos para la ciudad de Madrid”. Por otro lado, Sánchez Mato se ha expresado en la misma línea. El responsable de Economía ha explicado que la obligación legal es que si el 31 de diciembre a las 00.00 horas no hay un presupuesto aprobado la prórroga será automática. “No imposibilitará el desarrollo del programa político, lo vamos a poder hacer porque tenemos voluntad para ello y contamos con los recursos”, ha explicado.

El PSOE-M exige un cambio de rumbo

Sin embargo, el PSOE-M lo tiene claro. Los socialistas han criticado duramente los presupuestos elaborados por Ahora Madrid y exigen a Carmena “un cambio de rumbo”. La portavoz municipal socialista, Purificación Causapié, ha informado este martes de manera contundente el “no” de su partido a las cuentas para el próximo año. “No son los presupuestos que Madrid necesita. Es necesario un cambio de rumbo en algunas políticas”, ha señalado. Es más, los socialistas cuestionan que se trate de unos presupuestos confeccionados por un equipo municipal “de izquierdas”. “No creemos que sea propio de un Gobierno de izquierdas sustituir la inversión en servicios públicos (…) por adelantar el pago de la deuda a los bancos”, ha añadido Causapié.

El PSOE-M defiende que su intención no es bloquear la actividad de la ciudad y coincide con Maestre y Mato en que la prórroga permitirá su funcionamiento. Además, Causapié ha señalado que su grupo no está haciendo una enmienda a la totalidad de las políticas de Ahora Madrid pero sí “enmiendas parciales” y ha asegurado que tras el “plus de confianza” que el año pasado dieron al equipo de Gobierno ahora pretenden influir tanto en los presupuestos como en las políticas. Por otro lado, también ha querido valorar los constantes choques que se han producido entre su partido y Ahora Madrid. Ha asegurado que su grupo ha vivido “decepciones políticas” con el Gobierno local en ámbitos como la cultura y el urbanismo. De hecho, Causapié solo ha valorado de manera positiva el modelo de movilidad.