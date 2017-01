El 'loco' del Metro que convierte la 'cuesta de enero' en la 'fiesta de enero'

No se conoce su identidad, su edad, su procedencia ni el motivo de sus 'performances' en el suburbano de la capital que le han llevado a ganarse el apodo del 'loco' del Metro. Su 'modus operandi' es muy sencillo. Se sube a cualquier coche del suburbano "porque le da igual donde ir y donde apearse". Con el vagón repleto de personas que se dirigen a su lugar de trabajo comienza su 'speech': "No quiero ver esas caras tan tristes. Estamos en la 'cuesta de enero', pero es tan sencillo como cambiar la 'c' y la 'u' por la 'f' y la 'i' y tenemos la 'fiesta de enero'.

Pero su discurso sobre las penurias económicas que padecen la mayoría de madrileños durante el mes de enero no acaba aquí. "Nos dicen que nos abrochemos el cinturón, pero ¿sabéis lo qué hago yo? Me lo quito y ¿qué pasa? ¿Qué se me cae el pantalón? Da igual, soy un rapero”, prosigue. Cuando todos los usuarios del metro están pensando en cuánto dinero van a darle por su esperanzador discurso el artista vuelve a sorprender a su público: “Y no os voy a pedir dinero, ni nada. Sólo os voy a regalar unos bolígrafos para que vosotros escribáis vuestro futuro”.

Para finalizar, vuelve a retomar su idea principal y anima a todos los madrileños a cantar juntos y al unísono: ‘fiesta de enero’. Aunque como todo buen artista se guarda un vis en la manga. En este este caso, el ‘loco’ del Metro insta a todos los presentes en el coche del suburbano a bajarse en la próxima parada, aunque no sea su destino final para demostrar que todos “podemos hacer lo que nos dé la gana porque somos libres”. Sus vídeos, grabados por espontáneos en el Metro de Madrid ya se han convertido en virales en muchas redes sociales.