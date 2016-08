El enfado de Cifuentes con Esperanza Aguirre y Ximo Puig

A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no le han sentado nada bien las declaraciones de Esperanza Aguirre sobre su gestión al frente del Gobierno regional. Aunque Cifuentes evita realizar comentarios en público sobre su compañera de partido, esta vez no ha querido guardar silencio y ha criticado las palabras de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este lunes.

El pasado 22 de agosto Aguirre arremetió públicamente contra las políticas de Cifuentes. Lo hizo en una entrevista concedida a esRadio en la que reprochó las medidas propuestas por Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. “En la Comunidad de Madrid han supuesto un aumento de gasto”, dijo Aguirre. Una valoración que Cifuentes no comparte y que ha querido responder. La presidenta del Ejecutivo regional cree que no es positivo el cruce de declaraciones y quejas entre instituciones, en este caso entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. “No creo que debamos entre instituciones comentar las opiniones de cada uno”, ha afirmado Cifuentes. Además, la presidenta regional ha querido dejar claro que ella no es “partidaria” de “subir los impuestos”. “Es mi compromiso con los madrileños, ha añadido.

La batalla con Ximo Puig

Pero el de Aguirre no es el único frente abierto que tiene la presidenta regional. Parece que la batalla dialéctica entre Ximo Puig y Cristina Cifuentes no tiene fin. La presidenta del Gobierno regional ha querido responder al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que la semana pasada arremetió contra la Comunidad de Madrid por el sistema de financiación de las comunidades autónomas. El líder socialista insistió en que la “asimetría fiscal existe” y denunció que el Gobierno central hace un “ejercicio de discriminación”.

Por su parte, Cifuentes aconsejó al presidente de la Generalitat dedicarse a resolver los problemas de su comunidad “en vez de arremeter contra las políticas de la Comunidad de Madrid”. “Que se dedique a gobernar y a resolver los problemas de la educación pública y de la sanidad, que los hay y muchos”. Es más, la líder del PP quiso dejar claro que la Comunidad de Madrid es la región que más transfiere al mecanismo de financiación de las comunidades autónomas. “Madrid destina el 78% de los recursos netos a este mecanismo. Cada madrileño destina 2.717 euros y 280 cada valenciano. Lecciones de solidaridad no puede dar”, ha concluido la presidenta regional.