Ahora Madrid discrimina a los periodistas madrileños

La agrupación política de Ahora Madrid, formada entre otros por miembros de Podemos, ha rechazado la propuesta del grupo municipal del Partido Popular que solicitaba al gobierno local una reunión con la APM (Asociación de la Prensa de Madrid) tras la denuncia de un presunto acoso de algunos miembros de la formación morada a varios periodistas madrileños. Tanto Manuela Carmena, alcaldesa de la ciudad de Madrid, como todos los concejales de Ahora Madrid han negado su apoyo a esta propuesta, que sin embargo ha sido aprobada por unanimidad al contar con el voto a favor del PSOE, Ciudadanos y el Partido Popular.

En concreto, la propuesta ha sido presentada en el Pleno Ordinario por el concejal 'popular', Percival Manglano Albacar y reza así: "Solicitamos que el Pleno del Ayuntamiento acuerde solidarizarse con la Asociación de Prensa de Madrid y mostrar todo su apoyo a los periodistas acosados por Podemos, manifestar su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y con la libertad de información en la ciudad de Madrid, y que apruebe las demás medidas que contiene la iniciativa".

En su exposición, Manglano ha acusado al equipo de gobierno local de ignorar la denuncia de la APM por dos motivos: "Primero, porque quien manda en el Ayuntamiento es Podemos y segundo, porque saben que las acusaciones son ciertas". Además, el 'popular' no ha dudado en señalar la vinculación directa entre Carmena y la formación política de Pablo Iglesias: "Por mucho que la alcaldesa presuma de ser independiente y que no tiene nada que ver con Podemos, cuando la situación exige salir al rescate de dicho partido lo hace, aunque sea con su silencio".

Rita Maestre, portavoz de Ahora Madrid, ha respondido con ironía al edil del Partido Popular: "Señor Manglano ya tiene usted su vídeo de Youtube que es a lo que viene a hacer al Pleno". Además, Maestre ha puesto en duda la veracidad de las denuncias vertidas por la APM: "No se han hecho públicas las denuncias, no existen pruebas. La APM no ha dado ni una sola prueba de las acusaciones a mi partido político, Podemos". Aún así, la portavoz de la formación de izquierdas ha querido reiterar "el compromiso del gobierno con la libertad de prensa y con la libertad de expresión". Su turno de replica ha finalizado con un ataque directo al Partido Popular: "Dudo mucho del respeto por la libertad de prensa del Partido Popular".

A pesar de la oposición de Ahora Madrid la moción ha sido aprobada gracias a los votos del Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE. La formación naranja ha mostrado su total apoyo a la propuesta de manglano. Por su parte, los socialistas a pesar de votar a favor ha querido aclarar que la realidad es que los 'populares' nunca se han reunido con la APM, algo que sí ha hecho el PSOE, según ha afirmado la concejala, María del Mar Espinar Mesa-Moles.