Consejos para aumentar la seguridad en wordpress.

La seguridad en un blog de wordpress es uno de los principales aspectos que se debe cuidar. Si no se siguen unas pautas de seguridad podría ocurrir que todo el trabajo realizado en el blog, todo el proyecto web al que tanto tiempo habrás dedicado, los artículos escritos, el diseño de la web, etc., se perdiese de la noche a la mañana, debido a cualquier problema, a que se ha introducido un virus en el ordenador o a que alguien ha hackeado el blog. Por esta razón, es tan importante la seguridad en wordpress y te proponemos seguir una serie de consejos para tener una mayor seguridad en wordpress.

Seguridad en el hosting de wordpress

Uno de los elementos más importantes en wordpress, que se debe elegir cuidadosamente es el hosting. Hay una gran variedad de hosting wordpress en el mercado, pero es conveniente asegurarse de que eliges el más adecuado, comparando entre los que mejor se adaptan a tus necesidades.

En primer lugar, es necesario fijarse en que el hosting ofrezca la máxima seguridad y en que esté diseñado específicamente para wordpress. La velocidad de carga también es muy importante, por lo que debe tratarse de un servidor que se cargue de forma rápida, además de tener un buen servicio de atención al cliente y una buena relación calidad precio. Sin embargo, lo que debería determinar la elección final, es el nivel de seguridad del hosting, ya que algunos proveedores de hosting con unos precios muy económicos, a menudo tienen problemas con la seguridad, con las consecuencias que esto puede generar, al no invertir lo suficiente en protección.

Mantener el sistema actualizado

Otra de las medidas más importantes para mantener la seguridad en wordpress es que el sistema siempre esté actualizado. Uno de los elementos que debes actualizar son la versión de wordpress que tengas en tu blog, cuando el sistema lo indique. También es conveniente utilizar una buena plantilla para worpress y actualizarla adecuadamente, y no instalar la primera que encuentres porque sea gratuita. Las plantillas Premium son las más recomendables, si puedes permitirte poner una de ellas, pues ofrecen el mejor soporte técnico y las actualizaciones se realizan de forma periódica. Tampoco es una buena idea instalar plugins cuya procedencia sea desconocida y que tengan pocas descargas, sino que lo mejor es asegurarse siempre de su procedencia.

Es esencial mantener al día todos estos elementos, que son básicos en wordpress, pues suele ser a través de ellos como se consiguen hackear cuentas de wordpress. Por ello, en cuanto se indique que hay actualizaciones disponibles, se deberían actualizar a la mayor brevedad.

Utilizar una contraseña segura

Otro de los aspectos de mayor importancia para mantener la seguridad en wordpress es tener una password fuerte, que no sea fácil de adivinar. No se debe usar un nombre de usuario muy común, como el nombre propio o los números de teléfono o del dni, por lo que cualquier persona la podría predecir sin demasiada dificultad.

Algunas pautas que se deben seguir para conseguir una buena contraseña son que sea larga, no inferior a ocho caracteres, que en ella se mezclen letras, números y diferentes caracteres, además de la minúscula y la mayúscula. Por otro lado, es aconsejable que la contraseña se modifique con cierta regularidad. Existen aplicaciones que realizan este trabajo de forma automática, sin la necesidad de hacerlo por ti mismo ni de tener que recordar la contraseña.

Mantener a raya el spam

En un blog, se debe tener siempre controlado el spam, ya que podrían generar muchos problemas graves, como que se introduzcan virus, troyanos o cualquier otro programa falso, cuya única intención sea hacer daño o acceder a tu información y a tus datos. Desde el sistema de comentarios que se encuentra en worpress, se pueden introducir todo tipo de estos programas fraudulentos, por lo que conviene que se lleven a cabo determinadas medidas de seguridad. Una buena idea es emplear un sistema de comentarios externo, puesto que si es un sistema de calidad, él mismo se puede encargar de eliminar el spam por ti, y ahorrarte una gran cantidad de trabajo, manteniendo a salvo el blog. También se puede suprimir directamente el sistema de comentarios original de wordpress e instalar otro de calidad, que tenga buenas recomendaciones.

Hacer copias de seguridad

Las copias de seguridad pueden suponer la salvación, en el caso de un posible hackeo de tus sistema de wordpress. Por lo tanto, no dudes en hacer copias de seguridad de vez en cuando, de forma periódica, ya que es un acto que no lleva demasiado tiempo y podría llegar a evitar el desastre total. Además, las copias de seguridad se pueden automatizar, por lo que no te ocupará nada de tiempo. Gracias a las copias de seguridad recientes que tengas del blog, puedes tener la información del blog a salvo y recuperarla fácilmente si se perdiera accidentalmente.