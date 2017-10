Las redes se mofan del pasado ‘tuitero’ del titularísimo Achraf

Achraf se ha convertido en uno de los protagonistas emergentes del Real Madrid. No posee la determinación de Cristiano Ronaldo, la magia de Isco, la polivalencia Nacho o la contundencia de Ramos, pero la confianza de Zidane le ha catapultado a la ‘fama’. Marroquí, de sólo dieciocho años, ha pasado de deambular en un Real Madrid Castilla carente de objetivos a convertirse en ‘titularísimo en el primer equipo’.

Las numerosas bajas del Madrid en defensa llevaron al técnico francés ha otorgarle un rol más importante. Primero le dio unos minutos y después le colocó como titular frente al Getafe. Este martes ha dado otro paso en su evolución y ha sido escogido como titular por delante de Nacho en el lateral diestro. Su debut con el primer equipo en la Champions, ante todo un Tottenham con el primer puesto del grupo en juego.

El futbolista ha demostrado tener las carencias propias de un jugador de tan sólo dieciocho años, pero también ha exhibido muchas virtudes. Destaca su arrancada y su velocidad, la que se exige a los laterales en la actualidad para alcanzar con rapidez la línea de fondo. Atrás, colabora y roba con facilidad. Además, posee un desparpajo, un atrevimiento, que encajan con el perfil del club blanco.

En un año ha pasado de ser un completo desconocido a tener una importante fama. Y, como ya le pasara a otros, lo ha pagado con su actividad pasada en las redes sociales. Ceballos, con tuits independentistas y casi ‘ultras’ en su perfil, había sido el último ejemplo. Ahora ha sido Achraf la víctima de los seguidores, que han comenzado a inundarle de retuits.

“Ahora me toca examen de FyQ, a ver que tal me sale”, “Pu… mierda, he perdido la apuesta” o “no puedo parar de pensar en ella” son algunas de sus frases. Sin embargo, lo que más destaca es el uso de una plataforma en la que aceptaba preguntas de diferentes usuarios. Ahí, algunas respuestas son cuanto menos curiosas. “¿Como llegaste al Real Madrid?”, le preguntó un seguidor. “Con esfuerzo y p...”, zanjó el marroquí. Nadie se libra de su pasado.

Noo puedo parar de pensar en ella joer la quieroo ver yaa.... :'( — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) 8 de julio de 2013