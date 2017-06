El Barcelona Femenino se lleva la Copa de la Reina

En un encuentro de despedidas, el FC Barcelona Femenino se ha proclamado campeón de la Copa de la Reina 2017. Y lo ha hecho con el campo lleno, y ante el Atlético de Madrid, en lo que ya es un clásico del fútbol femenino español. Un nuevo título para las chicas de Xavi Llorens, en el que ha sido el último partido del entrenador culé tras once temporadas al mando de las azulgrana, al imponerse al Atlético de Madrid por 4 goles a 1. Las culés llegaban con hambre de venganza, y es que la temporada pasada, fueron las rojiblancas las que se impusieron por 3-2.

Logró la victoria el equipo que más la luchó. Las azulgranas, que venían de haber perdido la Liga Iberdrola en la última jornada, y tras haberse quedado a las puertas de la final de la Champions, no podían permitirse un año más de sequía. Era el todo o nada. Arriesgaron, y ganaron. El Barcelona se echó a la ofensiva desde el minuto uno de partido; no había quien las parara.

Con Patri Guijarro, Mariona Caldentey y Jennifer Hermoso enchufadas arriba, el conjunto catalán dispuso de varias ocasiones claras en pocos minutos. Sin embargo, en cada situación de peligro, aparecía la guardameta rojiblanca, Lola Gallardo, para sacar el balón de la portería.

Tras un parón necesario por las altas temperaturas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el Atleti obtuvo una oportunidad clara de adelantarse, gracias a un penalti sobre Sonia Bermúdez. La madrileña, máxima artillera de su equipo, se encargó de tirarlo. Y como lo lanzó, lo falló, mandando el balón por encima de la portería. Un error que hizo despertar a las chicas de Ángel Villacampa, que tuvieron varias ocasiones claras de gol.

Fue entonces, cuando mejor estaba el Atlético de Madrid, cuando apareció en escena Mariona Caldentey. La centrocampista se llevó un balón entre una marabunta de pies para poner el balón a Jenni Hermoso, que no perdonó, poniendo el 1-0 con el que se llegó al descanso. No le dio tiempo al Atleti a despertarse cuando en el minuto 48, de nuevo Jenni ampliaba la renta culé tras un error defensivo.

Recortó distancias Sonia Bermúdez, en el minuto 57, tras un balón ajustado al palo derecho al que no llegó Sandra Paños. No les sirvió de mucho al equipo madrileño, que vieron como, a veinte minutos del final, un error de la defensa dejó sola a Alexia Putellas, que no perdonó.

Con dos goles de renta y a falta de siete minutos para el final, la jugadora de la Selección Sub-20, Aitana Bonmati, anotó el 4-1 definitivo, con el que el Barcelona ha logrado su quinta Copa de la Reina, tras proclamarse vencedora en 1994, 2011, 2013 y 2014.

FICHA TÉCNICA

FCB Femenino: Paños, Ruth, Marta Unzué, Gemma (Aitana, min 66), Mariona (Barbara, min 90), J. Hermoso (Olga Garcia, min 90), Alexia, Patri, L. Ouahabi (Melanie, min 66), Losada y Marta Torrejón.

Atlético de Madrid: Lola Gallardo, Kenti (Alexandra, min 59), Beltrán (Sosa, min 46), Sonia, Esther (Callaza, min 82), Amanda, Priscila (Anita, min 89), Meseguer, Maria León, Menayo y Pereira.

Goles: 1-0, J. Hermoso (min 41); 2-0, J. Hermoso (min 48); 2-1, Sonia (min 57); 3-1, Alexia (min 70); 4-1, Aitana (min 83).

Árbitro: Hernández Maeso.