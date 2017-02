Pequeños cambios para rejuvenecer nuestro aspecto sin pasar por el quirófano

El pelo corto da un aspecto de chica atrevida

Todas hemos pasado por esos momentos en los que no nos gusta nuestra melena y nos cortaríamos el pelo de forma radical para cambiar nuestro ‘look’. Dejarse la melena larga cuesta mucho tiempo, pero de vez en cuando un cambio de imagen viene bien. Además, el pelo corto es una tendencia actualmente, y ofrece muchas posibilidades de peinados diferentes.

Si algo bueno tiene el pelo corto es lo cómodo que resulta peinarlo en el día a día. Te olvidarás de las largas sesiones de secador y plancha después de cada lavado. Además, cuando vayas a realizar ejercicio o a la piscina no tendrás que estar recogiéndolo constantemente. Tampoco tendrás que pasarte horas y horas peinándote tu larga melena y utilizando importantes cantidades de dinero. El tiempo para peinar el pelo depende del corte, pero la mayoría de cortes de pelo corto de mujer no requieren mucho trabajo. Lo bueno es que podemos elegir entre muchos peinados pelo corto y llevarlo de forma diferente sin apenas esfuerzo. Si todavía no sabes que peinado te favorece más, puedes mirar imágenes pelo corto para aclarar tus ideas. Hay muchas versiones de pelo corto y las famosas nos pueden servir como fuente de inspiración a la hora de cortarlo.

Hay cortes que son muy rejuvenecedores, como el pixie. Los cortes de pelo son claves para darle un cambio radical a tu imagen. Atrévete con una melena corta para parecer más joven. Además, si no te gusta cómo te queda, el pelo te volverá a crecer de nuevo.

Los ingredientes activos de la cosmética natural para rejuvenecer la piel

Las primeras arrugas, las manchas o la flacidez en el rostro suelen aparecer a partir de los treinta años. El envejecimiento facial puede aparecer en respuesta a las agresiones de la acción de los rayos X, una alimentación inadecuada, el estrés o la edad. Para reparar los daños producidos en la piel es conveniente elegir la crema que contenga los ingredientes activos que mejor se adapte a los requerimientos de cada persona.

Hoy en día está de moda la cosmética natural. Bien por salud o bien por cuidar el medio ambiente, cada vez más gente apuesta por este tipo de productos para cuidar su piel. La cosmética natural de Natura Siberica es la prima firma de origen ruso de productos orgánicos. El principal ingrediente de sus productos es el aceite de pino siberiano que es más rico en vitamina A y F que otros ingredientes, y hace de barrera natural para la piel. También podemos encontrar en sus cremas naturales adaptógenos naturales junto a otras plantas de la región siberiana que ofrecen beneficios únicos para la belleza. Los productos Natura Siberica contienen fuertes agentes antioxidantes que ayudarán a rejuvenecer nuestra piel y a retrasar los signos del envejecimiento.

El deporte evita el envejecimiento del cerebro y ayuda a mantener el cuerpo en forma

El secreto de la juventud, al menos del cerebro, podría estar relacionado con la actividad física. Todos conocemos a personas que durante su vejez conservan una memoria comparable a la de las personas jóvenes. Pues bien, se conoce que uno de los factores que determinaría la memoria de nuestro cerebro al llegar a la vejez, es la capacidad cardiorrespiratoria. Las personas con una alta capacidad cardiorrespiratoria tienen una actividad cerebral mayor.

Por tanto, el deporte ayuda a mantener el cuerpo y la mente en buen estado. Si quieres llegar a la vejez conservando tu memoria y tu estado de salud, realiza actividad física tres veces por semana. Pero recuerda que la intensidad del ejercicio que realices tiene que estar adaptado a ti.

Estimulación de la formación de colágeno a través de la alimentación

Para notar una mejoría en la piel por medio de la alimentación hay que incluir en la dieta todo tipo de alimentos que potencien la formación de colágeno. Esta proteína tiene la capacidad de mejorar la firmeza de la piel. El cuerpo necesita principalmente cuatro elementos para formar colágeno: proteínas, fósforo, vitamina C y magnesio.

En primer lugar, los alimentos que contienen un mayor porcentaje de proteínas son la soja, las claras del huevo, los lácteos, las carnes y los pescados. Los alimentos en los que hay más fósforo son las carnes, el marisco, las sardinas, los quesos y los huevos. No podemos olvidarnos de la vitamina C, ya que es fundamental para dar forma al colágeno. Entre los alimentos ricos en vitamina C encontramos las naranjas, las fresas, el kiwi y las acelgas. Para incorporar magnesio a tu dieta toma semillas.

Eso sí, para ver de verdad mejoría no solo tienes que incorporar estos alimentos a tu dieta, sino que también debes llevar unos hábitos alimenticios saludables, como por ejemplo no saltarte ninguna comida o ingerir las cantidades adecuadas.

Estas recomendaciones alimentarias son importantes sobre todo cuando estamos intentando rejuvenecer la piel ya que el punto principal de casi todos los tratamientos de belleza es el estímulo de la formación del colágeno. Finalmente añadir como ventaja que cuando mejorar la cantidad de nuestro colágeno cutáneo, también mejora el de nuestros huesos y articulaciones. Así pues, comer bien y sano nos ayudará a vernos sanos y sentirnos fuertes.

El maquillaje efecto ‘baby face’ para conseguir una apariencia más joven

El maquillaje es utilizado para tapar las imperfecciones y mejorar el aspecto de nuestra tez. Sin embardo, en muchas ocasiones lo utilizamos mal, y el efecto termina siendo justo el contrario, una piel apagada y con las arrugas más marcadas.

Son muchas las famosas que se han unido a la tendencia de maquillaje denominada ‘baby face’ para simular una piel perfecta y con aspecto más juvenil. Y no se necesitan cosas muy complicadas para conseguir este efecto, sino más bien saber dar los toques adecuados al maquillaje dependiendo de la ocasión. Además, se han desarrollado nuevas técnicas de maquillaje como el strobing o el contouring para crear el efecto que deseemos en nuestra piel.