Puigdemont compara el proceso independentista con la lucha contra ETA

Puigdemont ha presidido la toma de posesión de dos nuevos miembros en la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat: Francesc Esteve ( que es objeto de investigación de la Fiscalía por el proceso de compra de urnas) y la profesora de la Universidad de Girona, María Mercè Darnaculleta.

"Hoy hace 30 años del atentado de Hipercor. Si no hubiera sido por la persistencia, por el valor de tantas y tantas personas, algunas de ellas anónimas, seguramente este combate no se habría ganado. Y hoy podemos decir que estamos más cerca del ideal de justicia ante quien intenta laminar la justicia porque hemos persistido. De aquí a unos años diremos lo mismo. Hemos conseguido todo esto, hemos conseguido todo lo que el pueblo de Catalunya se ha propuesto porque hemos persistido, porque no nos resignamos, porque no renunciamos", ha afirmado el presidente catalán.

Esta comparación con la lucha que se tiene con el proceso soberanista y la lucha en contra de ETA ha desencadenado críticas.

El PSC exige a Puigdemont disculparse

Salvador Illa, secretario de organización del PSC ha exigido al presidente Carles Puigdemont disculparse ante las víctimas de ETA, tras haber pronunciado las palabras al comparar la persistencia del independentismo con la lucha contra ETA. Además, justo hoy se conmemora el 30 aniversario del atentado terrorista de Hipercor en Barcelona, que causó 21 muertos y 45 heridos.

"No es comparable ni acertada comparar la lucha contra esa organización terrorista, una banda de criminales con muchas personas asesinadas, con una aspiración legítima de un proyecto político de independencia, que el PSC no comparte", ha señalado Illa.

Albiol también contesta a Puigdemont

En una rueda de prensa en la sede del Partido Popular Catalán, al ser preguntado al respecto, el líder del partido, Xavier García Albiol ha acusado a Puigdemont de tener una “mente pervertida”, “ser un irresponsable” y de insultar a las víctimas del grupo terrorista. "Me parece una auténtica barbaridad, un insulto al conjunto de catalanes y también a las víctimas de ETA, porque es frivolizar con la muerte de personas que fueron asesinadas por una banda de criminales", ha señalado el presidente del PP Catalán. "¿Compara la persistencia de la lucha contra ETA con el soberanismo? ¿Compara al Gobierno con ETA? ¿Es lo que compara el president? Se le ha ido la cabeza, no tiene nada aquí", ha dicho, señalándose con un dedo la frente: "Ha perdido la razón, está totalmente inhabilitado para estar al frente del Govern".