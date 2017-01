El PP retira moción para quitar del callejero de Bilbao a Arana y La Pasionaria

El PP ha decidido retirar la moción en la que pedía que el Ayuntamiento de Bilbao eliminase de su callejero los nombres del fundador del PNV, Sabino Arana, de la histórica dirigente comunista Dolores Ibarruri, "La Pasionaria", y del general carlista Tomás de Zumalacárregui.



El portavoz del PP en el consistorio bilbaíno, Luis Eguíluz, ha dicho esta tarde a Efe que, tras el "desmadre" de reacciones que se han suscitado tras conocerse la propuesta de su grupo, han decidido retirar la moción para "no dividir a la gente".



"Retiramos la moción dado que el efecto conseguido no ha sido el buscado, que era que el gobierno municipal (PNV-PSE) no llevase el tema de la memoria histórica de acá para allá y para evitar que se produjese una utilización sectaria de la memoria histórica", ha añadido Eguíluz.



El PP había registrado una moción, para ser debatida en el pleno municipal del próximo día 26, en la que instaba al alcalde, Juan Mari Aburto (PNV), a "eliminar del callejero bilbaíno a cuantos personajes no merezcan un hueco" en él, con una aplicación "amplia y exhaustiva" de la Ley de Memoria Histórica.



Eguíluz había explicado previamente que la intención de su grupo no era realmente que se eliminasen del callejero los nombres Arana, Ibarruri y Zumalacárregui, sino dar un "toque de atención" sobre la lectura "estricta" que se hace en ocasiones de la citada ley. "La verdad es que se ha salido de madre", ha dicho el portavoz del PP.



En la propuesta, el PP consideraba que "no parece lógico" que, en un momento en el que se hace una "lectura exigente" de la Ley de Memoria Histórica, "aún permanezcan" en el callejero bilbaíno los nombres de Sabino Arana, La Pasionaria y Zumalacárregui.



El PP afirmaba en su iniciativa que La Pasionaria fue una "comunista que apoyó decididamente al sanguinario Stalin y que tuvo una actuación terrible en la Guerra Civil española", Zumalacárregui fue un militar que "bombardeó y sitió Bilbao" y Sabino Arana fue el "ideólogo del más rancio nacionalismo-racista y cuyos pensamientos han acabado por posibilitar la existencia de fenómenos como la banda terrorista ETA".



Por ello, el PP pedía al alcalde que eliminara dichos nombres del callejero bilbaíno y que rebautizara las calles "con un espíritu más ecuménico".



El responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha calificado de "vergüenza histórica" la propuesta del PP, mientras la portavoz de EH Bildu en Bilbao, Aitziber Ibaibarriaga, ha hecho un llamamiento al resto de grupos municipales a establecer un "cordón sanitario" ante estas "posiciones extremistas y ultras" de este partido.



Las redes sociales se han hecho eco ampliamente de la propuesta del PP, hasta el punto de que ha sido "trending topic en España", según ha señalado Luis Eguíluz.