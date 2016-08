El PNV, "cabreado" con Rajoy por "pasarse de frenada" con la unidad de España

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se ha declarado hoy "sorprendido" y "cabreado" con el discurso de investidura de Mariano Rajoy, por haberse "pasado de frenada" con la unidad de España. "Por si tenía pocos frentes abiertos, ya tiene otro", le ha advertido.



En tono enfadado, Esteban ha comparecido ante los medios tras el discurso de Rajoy y ha dicho que "tiene bemoles" que éste "intente tratar un problema de voluntades políticas en siglo XXI aludiendo a 'La Pepa'.



"Euskadi es una nación mal que le pese, los vascos somos una nación más antigua que la española", ha defendido el portavoz del PNV, que ha recordado no solo que la Constitución de 1812 era "esclavista", sino que las Juntas Generales Vacas "no la aceptaron nunca".



"Los vascos de hoy y del futuro nos seguiremos rebelando a ser súbditos de un Estado que no nos reconoce", ha protestado el diputado, para quien el candidato del PP ha hecho hoy el discurso más "rancio" que recuerda y que para el PNV supone un "salto cualitativo".



Esteban ha comparado el acuerdo entre el PP y Ciudadanos con una "superloapa", en referencia a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, más conocida como Loapa: "Lo que no pudieran hacer en 1983 lo quieren hacer ahora", ha lamentado.



A su juicio, el PP y Ciudadanos "con la excusa de la supuesta unidad de los españoles pretenden acabar con el sistema autonómico y convertir a los presidentes en secretarios", ha afirmado, y ha garantizado que el PNV no lo va a "consentir".