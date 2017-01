Pedro Sánchez y Patxi López preparan una "candidatura conjunta"

Pedro Sánchez y Patxi López quieren aunar sus fuerzas para mantener los apoyos que han cosechado de cara a las primarias a la secretaría general y mantienen conversaciones para conseguir una candidatura de integración. "La idea de todos es converger para conseguir aunar los apoyos y conseguir una candidatura conjunta", ha explicado una fuente próxima a estas conversaciones a Estrella Digital.

"De momento, son conversaciones para mantener conversaciones", aclaran esas fuentes. La intención es clara pero hay "mucho que debatir", como quién se pondría al frente de esa candidatura, lo que genera tensiones dentro de los equipos y puede convertirse en el principal escollo.

Se trata de una convergencia esperada por varios cargos socialistas y militantes que, desde el anuncio de la candidatura de Patxi López, articulan un movimiento “creciente” para conseguir que las candidaturas se terminen integrando.

“Se trata de una fórmula que gusta cada vez más a aquellos que no estamos de acuerdo con el modelo de partido de Susana Díaz. Creemos que es la fórmula vencedera”, explican fuentes socialistas que hasta ahora se alineaban con Pedro Sánchez.

La irrupción de la candidatura de Patxi López no pilló desprevenidos a los ‘sanchistas’, aunque un sector de ellos reconoce que al principio sí que hubo “incomodidad y hasta un cierto dramatismo”. Una vez pasado el ‘shock’ de la propuesta del socialista vasco muchos vieron las ventajas de tratar de hacer una combinación de ambas listas.

De hecho, destacan los partidarios de esta opción, se trata de candidaturas no solo compatibles sino perfectamente complementarias. “Patxi López tiene el ‘plus’ de la aportación orgánica, donde tiene muchos partidarios, y Pedro Sánchez tiene un importante aval de la militancia”, explican esas mismas fuentes.

Todos ellos son conscientes de que la votación interna para un nuevo secretario general no lo es todo. “No vale solo con ganar las primarias –algo que consideran puede conseguir Pedro Sánchez- sino que hay que pensar en el día después” y ahí es donde entrarían las buenas relaciones dentro del partido de Patxi López, esa tercera vía que dio el pistoletazo de salida a las candidaturas de las primarias.

Aun así, por el momento, no hay conocimiento de propuestas en firme en este sentido. Los dos candidatos “se respetan y tienen clara la contraposición de sus respectivos proyectos al de Susana Díaz”, explican los partidarios de esta fusión. Sin embargo, cuando Patxi López anunció su candidatura, Pedro Sánchez fue tajante: no es su candidato. Aun con todo, y con las acusaciones de haber traicionado a Sánchez, López se atrevió a lanzar un guiño a Sánchez en la presentación de su candidatura y aseguró que "le gustaría contar con Sánchez en su proyecto".

Bajas 'sanchistas'

En un comienzo, entre los partidarios de una "candidatura de convergencia" estaban cargos medios y altos del partido que se alineaban con las posturas de Sánchez que, poco a poco, se fueron poniendo "de perfil". Ya pasó con la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, que apareció con Patxi López para arrancar la campaña de su candidatura. También la presidenta de Baleares, Francina Armengol, otra declarada ‘sanchista’, se ha pasado al lado de López, que gana también apoyos en la federación de Madrid. De hecho, este mismo viernes celebra un acto con el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, que estaba considerado uno de los incondicionales de Sánchez.

Poco a poco, Sánchez se ha ido quedando sin el apoyo directo de cargos intermedios del partido y también de las bases, explican fuentes de este sector. Sin embargo, muchas de las plataformas que se crearon para pedir primarias y congreso – y que no defendían a ningún candidato- se mantienen firmes en su apoyo al ex secretario general. Algunas de ellas, como la de Madrid o Galicia, han cambiado hasta su nombre para mostrar su apoyo al ex secretario general expulsado y mantienen su rechazo a apoyar a un “candidato abstencionista”.

Calendario

Por el momento, y en apariencia ajenos a estos movimientos, los candidatos no oficiales continúan tratando de conquistar territorio enemigo en un calendario que puede hacerse largo hasta mayo.

Sánchez ha salido a la luz pública y se atreverá a pisar territorio andaluz. El día 29 acudirá a un acto de campaña a Dos Hermanas, un 'oasis sanchista' dentro de la Andalucía dominada por Susana Díaz.

Patxi López, por su parte, celebrará un acto en Fuenlabrada, con el apoyo de su alcalde, que ha virado hacia la opción del socialista vasco mientras Susana Díaz ha hecho un recorrido por Castilla-León, donde tradicionalmente no ha tenido mucho apoyo.