PDeCAT convoca una campaña a favor del 'sí' en el referéndum el 25 de marzo

El PDeCAT iniciará su campaña a favor del "sí" en el referéndum sobre la independencia con un acto el próximo sábado 25 de marzo en apoyo a los encausados tras la consulta independentista del 9N: el expresidente Artur Mas y los exconsellers Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs.



Lo ha explicado la coordinadora general de la formación demócrata, Marta Pascal, al cierre del Consell Nacional del PDeCAT, que se ha celebrado este sábado en Barcelona.



La de la semana que viene será la primera gran movilización que se impulsará desde sectores independentistas tras la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que dictaminó que Mas, Ortega y Rigau habían incurrido en un delito de desobediencia por la organización del 9N en 2014. "El Govern está haciendo el trabajo y lo hará hasta que las cosas estén a punto para convocar, celebrar y aplicar el referéndum. Faltan los últimos meses de este tramo que viene de lejos y llega la hora de la sociedad", ha apuntado durante su intervención el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.



En este sentido, Puigdemont ha defendido que hace falta un "pueblo movilizado" para hacer frente a los envites del Estado, que ha augurado que se materializarán en nuevas inhabilitaciones cuando se acerque la fecha del referéndum, que aún no se ha concretado. "Cuando acaben con el saco de inhabilitaciones, seguiremos aquí. No hay suficientes inhabilitaciones que puedan parar la democracia", ha recalcado.



En la misma línea, el expresidente Mas ha emplazado a los catalanes independentistas a "ser fuertes" y a mantener el "talante pacífico y democrático" que ha caracterizado lo que Puigdemont ha llamado "la vía catalana" hacia la independencia, que contrasta con otras "violentas" como la que defendía ETA en el País Vasco. "Vienen los días para los que nos hemos estado preparando tanto tiempo. Cojamos si hace falta más reservas de paciencia y serenidad", ha recalcado Puigdemont.



Con este fin, la campaña que comenzará la semana que viene se caracterizará por su cercanía, ya que apostará por el puerta a puerta, las paradas en la calle y los encuentros con grupos pequeños de personas "no convencidas".



Pascal ha defendido que este trabajo contribuirá a que el PDeCAT se convierta en el "eje vertebrador" del soberanismo, y ha recalcado que quieren que la formación demócrata sea la formación política que más se asemeje a la sociedad catalana.



Parte de la estrategia futura de la formación se definirá el próximo 13 de mayo, cuando el PDeCAT celebrará su conferencia política, en la que pondrá en común las principales aportaciones recibidas en el ciclo de conferencias StartCAT, que han realizado durante los dos últimos meses.



En la jornada de este sábado, también se han aprobado los presupuestos de la formación y el reglamento de las elecciones primarias que la formación celebrará para escoger a su futuro candidato a la alcaldía de Barcelona en sustitución de Xavier Trias. Pascal también se ha referido a la capital catalana para poner a su alcaldesa, Ada Colau, como ejemplo de los "populismos" a combatir con ideas y proyectos de interés general.