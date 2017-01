Patxi López: “No siento que haya traicionado a Pedro Sánchez”

El exlehendakari Patxi López, que ha precipitado la carrera por el liderazgo del PSOE tras haber presentado su candidatura para optar a la secretaría general del partido, ha dejado descolocado a Pedro Sánchez, quien ha dejado claro que el expresidente vasco "no es su candidato ni le cederá su fuerza" entre las bases. El exlíder de los socialistas vascos y actual diputado nacional por Vizcaya asegura que en ningún momento le ha traicionado. "No siento que haya traicionado a Sánchez, siempre he sido leal a mi secretario general, a todos y ahora soy leal a un proyecto en el que creo, el de una izquierda exigente", ha subrayado el dirigente socialista.

El paso al frente de Patxi López viene avalado por la buena acogida que tiene entre los dirigentes socialistas, y ahora deberá ganarse la de la militancia. No obstante, el expresidente del Congreso no quiere erigirse en el adalid del sector crítico y es partidario de "reconstruir" el partido y hacerlo "desde la izquierda exigente", para sumar apoyos, incluido el de Sánchez. De hecho, el aspirante a liderar el PSOE ha dejado claro en declaraciones a la Cadena Ser que habló con exsecretario general antes de anunciar su candidatura y que fue "una conversación agradable, de dos compañeros que hemos compartido mucho y que compartimos mucho".

Patxi López también ha afirmado que habló con otros 'barones', entre ellos su posible rival por liderar el partido, Susana Díaz, con la que ha dicho que también mantuvo una conversación "agradable, en el sentido de dos compañeros que sabemos que lo importante es recuperar el PSOE". No obstante, el expresidente vasco ha reconocido "alguna tensión con algún otro" dirigente, que no ha querido desvelar, ya que "hay alguna gente que piensa que la solución no es el enfrentamiento en primarias".



Tras manifestar que la ciudadanía no escucha a "un partido desunido y con broncas internas permanentes", Patxi López ha subrayado que se presenta porque cree que "hay que abrir un nuevo tiempo en el PSOE para unirlo, para definir un modelo en el que la militancia tenga un papel clave y un nuevo proyecto de una izquierda exigente". A su juicio, la falta de credibilidad del PSOE le viene no tanto por cómo ha funcionado internamente sino por "las políticas que hemos podido hacer". "Se nos veía muy cercanos a la derecha", ha considerado.

Respaldo de los socialistas de Vizcaya

Uno de los primeros dirigentes en manifestar públicamente su respaldo a la candidatura de Patxi López ha sido el secretario general del PSE-EE de Vizcaya, Mikel Torres, quiene ha aplaudido su paso adelante y ha valorado que "quienes estaban con el anterior secretario general Pedro Sánchez, pueden verse ahora representados con el modelo" que representa el candidato vasco.



El dirigente vasco ha destacado que Patxi López "tiene un muy importante bagaje institucional y político, y no tiene una mochila personal de enfrentamientos personales con nadie, por lo que representa una oportunidad de aunar el partido frente a quienes representan dos posturas muy enfrentadas", en referencia a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y Pedro Sánchez. De esa manera, "si Susana se decide a dar el paso (y presentarse a liderar el PSOE) vamos a ver dos modelos de partido".

Zapatero: "Habrá competición"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado convencido de que habrá "competición democrática" en las primarias del PSOE y se ha comprometido a "escuchar" y "respetar" a todos los candidatos que se presenten, entre ellos al exlehendakari Patxi López.



Zapatero ha dicho que López goza de su "respeto, como todos los candidatos que sean", aunque ha subrayado que "quedan cuatro meses" todavía para la votación. Preguntado sobre si Susana Díaz, debería presentarse a la competición, ha señalado: "lo que pienso de la presidenta lo sabe la presidenta y lo intuyen todos ustedes".