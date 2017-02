El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha dicho este miércoles que no puede haber una ley que obligue a un cargo público a dimitir por imputación porque "sería inconstitucional", y ha subrayado que el principio general que debe regir es la presunción de inocencia y el juicio oral.



En una entrevista en la Cadena Ser y preguntado por el documento firmado en Murcia con Ciudadanos (C's), que dice que un imputado tiene que abandonar el cargo público, Martínez-Maillo ha pedido prudencia y ha insistido que cuando un político está imputado por corrupción "el momento concreto tiene que ser el juicio oral salvo circunstancias excepcionales". "Es imposible -ha dicho- que una ley hable de que por un supuesto de imputación haya que dimitir. La imputación por un caso de corrupción no es una condena, simplemente es una garantía para una persona que va a entrar en un juzgado y, por tanto, es imposible que una ley diga eso".



Martínez-Maillo ha admitido que Ciudadanos impuso en un momento inicial unas exigencias mayores en algunos parlamentos autonómicos, como el de Murcia, pero luego en un acuerdo a nivel nacional hay otros compromisos. "Todo esto va evolucionando", ha dicho Maillo, que ha recordado que ayer mismo Ciudadanos, en la proposición de ley de lucha contra la corrupción, planteó que el momento sea el juicio oral, algo que ha tildado de "acertado".



Ha reiterado que esta evolución de Ciudadanos es "razonable, lo más sensato, lo que garantiza la presunción de inocencia y al mismo tiempo la investigación de los jueces".



No obstante, ha asegurado que el documento firmado con Ciudadanos no es papel mojado y ha revelado que el PP está hablando con los socios de gobierno en Murcia porque "no es lo mismo meter la pata que meter la mano". Ha insistido en que no se está acusando al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, de llevarse un duro, simplemente se le está citando para declarar y "quizá luego se archiva, o no".



Preguntado por las palabras de Sánchez quien dijo que dimitiría si le imputaban, Martínez-Maillo ha hecho hincapié en que es un caso de gestión administrativa, no de corrupción y esto es "un matiz muy importante".



Sobre el caso de Ceuta con dos consejeras investigadas por adjudicación irregular de viviendas, ha comentado que cada caso es diferente y que el partido "lo dejará en manos del PP en Ceuta".