El dilema de las gasolineras desantendidas

Garantizar los derechos de los consumidores, el mantenimiento del empleo, la seguridad de las personas y del medio ambiente y la atención a las personas con discapacidad, entre otras, son las razones que empujan a AEVECAR (Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles), UGT, CCOO y COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) a apoyar el mantenimiento de la actual legislación en varias comunidades autónomas españolas en contra de las gasolineras desatendidas o automáticas.

Las organizaciones han reivindicado en un comunicado conjunto la “vital importancia” de los trabajadores en las estaciones de servicios por su profesionalidad y formación de cara a la atención de los usuarios con un objetivo primordial de contribuir al mantenimiento del empleo en España. La normativa que establece la presencia obligatoria de un trabajador se fundamenta en la necesidad de una utilización correcta de los elementos básicos de la estación de servicio y su vigilancia porque su mal uso podría generar riesgos personales y medioambientales.

El secretario general de AEVECAR, Víctor García Nebreda, recuerda que “este sector no vende caramelos sino productos contaminantes, peligrosos, inflamables y que explotan. Si surge algún problema en la instalación, por seguridad, debe haber una persona cualificada que pueda resolverlo”. “El cliente puede echarse gasolina pero si le surge un problema no va a saber resolverlo ni es su obligación, la obligación es de las empresas, quienes deben tener a profesionales allí para que lo solucionen” añade.

Denuncia “sin posicionamiento” ante la UE

Respecto a la decisión de la Comisión Europea de admitir a trámite una denuncia de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) contra España por su “inacción ante la proliferación de normativas en las diferentes comunidades autónomas en contra de las gasolineras desatendidas”, las entidades que han redactado el comunicado sostienen que “es un paso administrativo habitual que no conlleva ningún posicionamiento”.

García Nebrada recuerda que “la Constitución da facultad a las distintas comunidades autónomas de España para coordinar temas como consumo y protección de los consumidores y que cada una lo regula como le parece más oportuno”. Y considera, además, que “el hecho de que esta asociación lo haya presentado en Bruselas no va más allá de cualquier otro tema de muchos más que se llevan a trámite a la Unión Europea. Lo único que se ha dicho es que se va a estudiar pero no se puede hacer ninguna valoración,ni negativa ni positiva, de que la UE haya admitido a trámite el expediente” resalta.

LA AESAE había presentado su denuncia el 1 de julio de 2016 al considerar que las normativas autonónomas en contra de las gasolineras automáticas constituyen "una clara restricción al libre mercado". Entre las legislaciones incluidas en la denuncia de la AESAE se encuentran las de Navarra, Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares y Murcia, mientras que las que están en tramitación son las de Madrid, Asturias y Extremadura.

El secretario general de AEVECAR explica que apoya el libre mercado pero que este está sujeto a unas normas y que “libre mercado no quiere decir no cumplo las leyes”. “Queremos un mercado con competencia y un mercado con competencia quiere decir que todos cumplamos las normas que regulan el mercado y protegen a los consumidores, no que unos las cumplan y otros no y que no haya excepciones con justificantes que no entendemos”subraya.

En cualquier caso, AEVECAR, CEEES, UGT, CCOO y COCEMFE ofrecen al Gobierno de España y a la Comisión Europea "toda la colaboración que puedan prestar en el desarrollo de un expediente que requiere el máximo rigor y la experiencia acumulada por el trabajo realizado durante muchos años y por tratarse de un sector de interés nacional con unas normas que han demostrado un buen funcionamiento para el sector con total satisfacción de los ciudadanos".