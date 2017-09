Carmen Forcadell cre que "el Gobierno español actúa como en la dictadura"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha afirmado hoy que ha comenzado la "operación tumulto", en referencia a la denuncia de la fiscalía por sedición por las movilizaciones durante la operación policial contra el referéndum del 1-O, y ha dicho que el Gobierno actúa como en "la dictadura".



En un acto organizado por Òmnium Cultural en la Plaza Universidad de Barcelona, Forcadell ha asegurado que, "42 años después de la muerte" del dictador, la ciudadanía aún "debe salir a la calle" para defender sus "derechos y libertades", y ha hecho un llamamiento a votar el 1 de octubre en el referéndum convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional.



Ha afirmado que "quieren hacer ver que aquí hay violencia, pero no la hay, ni la ha habido ni la habrá", y ha pedido que "a cada agresión" se conteste "con firmeza pero con calma, sin caer en provocaciones, porque eso es lo que quieren".



"Somos un pueblo pacífico", ha dicho la presidenta del Parlament, que ha añadido que "quieren acusarnos de sedición" porque "nos quieren en la cárcel, encerrados como nuestros compañeros", pero "no lo conseguirán porque aquí no habrá nunca violencia".

Forcadell ha equiparado el Tribunal Constitucional al Tribunal de Responsabilidades Políticas y al Tribunal contra la Masonería y el Comunismo que operaban durante el franquismo.



"Esto no es un enfrentamiento entre pueblos, estamos todos los demócratas de los pueblos de España luchando por las libertades civiles y los derechos democráticos. ¡Muchas gracias en nombre del pueblo de Cataluña!", ha aseverado Forcadell.



La máxima autoridad de la Cámara legislativa catalana ha pedido que el próximo domingo 1 de octubre "se llenen las urnas de votos": "¡Votad por dignidad, por Cataluña, para parar los pies al PP!", ha dicho.



Forcadell ha agradecido a la ciudadanía que esté "siempre al lado de las instituciones catalanas" y ha acabado diciéndoles a los asistentes que "nos vemos en las urnas".



Òmnium ha organizado este domingo una "Maratón por la Democracia" como "respuesta masiva a los asaltos a las instituciones catalanas y los ataques a la libertad de expresión".



Ésta cuenta con unos 500 actos organizados en diferentes localidades catalanas.