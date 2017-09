"No me quiero acostar con ninguna de mis compañeras de mesa"

-¿Ha desconectado estas vacaciones?

-Yo soy muy disfrutona, cuando pongo un pie fuera de la televisión yo desconecto con una facilidad que no se puede ni contar. Y eso que, por el Canal Internacional, donde viajas te conocen, es impresionante. Hasta en Birmania una guía me dijo que aprendía castellano conmigo y me emocioné. Este año estuve en Perú y fenomenal, pero cuando volví, a los tres días me estaban operando de apendicitis urgentemente. Pensaba que me había sentado algo mal allí, que me había dado una intoxicación.

-¿Además de Amigas y conocidas dentro del plató, lo son también fuera de él?

-Somos amigas y además algunas muy guerreras y muy bailonas. En el FesTval de Vitoria hubo muchas cosas y salimos mucho y somos muy pesadas en un grupo de guasap. Lo más gracioso son las mezclas que se forman, como la que formaron Paloma Gómez Borrero y Cristina Almeida. Este programa tiene magia.

-Resulta curioso que en un grupo de trabajo se lleve bien todo el mundo...

-Hombre, salimos al teatro, a estrenos... pero yo tampoco me quiero acostar ni ir a la cama con ellas, con que estemos bien, y me respeten y me dejen que mande...

-¿Tiene claro cuál es su papel en la tertulia?

-Mi papel es que se les entienda a todas, y que no se pisen, que les dejemos terminar sus argumentos, porque a veces todas queremos hablar a la vez. Y poner en valor las miradas distintas que tenemos cada una, y lo mismo peleamos por el Toro de la Vega que por cuestiones de amor. Es como cuando estamos en casa, que las amigas cuando nos unimos discutimos. Mi misión es crear el ambiente para que cada una se pueda expresar libremente.

-¿Hay alguna mujer en concreto que le gustaría tener de tertuliana en su mesa?

-Por ejemplo, a la Reina, o a Isabel Allende, que la hemos entrevistado varias veces, pero es una delicia, te transmite una gran energía y buen rollo.

-¿Qué perfil hay que tener para poder formar parte de su mesa?

-Empezamos con un perfil muy distinto, como Alba Carrillo, Loles León, Paloma Gómez Borrero o Teresa Bueyes, y al final nos hemos dado cuenta que queremos gente que tenga voz propia, que lo sepa expresar y que sea valiente, porque nos mojamos con temas a veces un poquito complicados. Mujeres con un amplio abanico ideológico y que se sientan libres para expresarse.

-¿Pudo ver a Alba Carrillo en Supervivientes?

-Yo a Alba Carillo cuando la tuve en el programa era un cielo, un ser casi angelical. También estaba en un momento muy dulce, a punto de casarse con Feliciano y ahora la veo... Tampoco quiero juzgar a nadie y menos a una compañera. Desde entonces no he mantenido relación.

-¿Recibe muchas llamadas de gente que quiere participar?

-Muchas, porque es un programa muy apetecible. Seguro que mucha gente está en casa pensando que podría estar ahí perfectamente, pero cabemos sólo cinco por día. Ahora somos unas trece y hemos llegado a tener veinte, pero algunas van desapareciendo algunas temporadas por proyectos que tienen.

-¿Cree que los comentarios del programa interesan también a los hombres?

-Sí. Hay más mujeres que se interesan porque hay más mujeres a esas horas viendo la tele en casa pero es verdad que me he encontrado desde taxistas a médicos que me han dicho que nos ven. Nos escriben muchos hombres. Eso sí, en la mesa sólo les recibimos de visita, nada más.

-¿Piensa que se les trata igual que si fuera una tertulia solo de hombres o le molesta que se diga que parece eso un 'gallinero'?

-Odio esa palabra. ¿Qué pasa, que si yo soy una gallina los hombres son pollos o cerdos? Somos un grupo de mujeres inteligentes, con criterio, con profesión, oficio, respeto, pero no gallinas.