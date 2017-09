"Hay determinadas imágenes que jamás deberían ver la luz en Tv"

-Este año anuncian estar más en la calle y usted, incluso antes de empezar, ya bajó a ella por el atentado de La Rambla…

-Sí, porque en el pasado, cuando nos planteábamos una cobertura fuera de plató todo era muy complicado pero en las últimas que hemos hecho en la calle son mucho más sencillas. El hecho de haberle perdido el miedo nos va a llevar a hacer muchas más porque técnicamente no es tan complicado y yo me siento especialmente cómoda en la calle porque así empecé en la radio y es lo que más me gusta hacer.

-¿Va a salir también a la calle el 1 de octubre, con los supuestos comicios catalanes?

-Va a ser una cobertura muy complicada. A priori no sabemos lo que va a pasar, porque desde el Gobierno se dice que no se va a hacer y desde la Generalitat que sí y vamos a tener que estar allí y contarlo y va a a ser uno de los grandes temas de esta temporada.

-Los nuevos tiempos piden esto, dinamismo, rapidez…

-Lo estamos haciendo y queremos mantenernos en esa línea. Ahora, sacando diez reporteros puedes hacerlo y la gente agradece esa inmediatez y que tú estés cubriendo determinados acontecimientos.

-Sin embargo, ha habido muchas críticas a los medios por esa cobertura…

-Yo estoy muy satisfecha de la que hicimos. Todos debemos ser delicados, sensibles y rigurosos con las imágenes. En las primeras horas recibimos guasap tremendos pero me congratuló ver que teniendo esas imágenes en Antena 3 no se habían emitido. Hay determinadas imágenes que jamás deberían ver la luz.

-Claro que las críticas han llegado al final hasta a los Mossos...

-Y no las comparto porque han dado información puntual de los atentados como pocas veces se ha visto. Desde el minuto uno me sorprendió el grado de detalle con el que se informó. Lo que hemos visto en Barcelona no es algo puntual y vamos a tener que replantearnos muchas de las alertas que teníamos hasta ahora.

-La temporada pasada, casi lo más ‘desagradable’ para usted fue tener que entrevistar a Francisco Marhüenda, uno de sus colaboradores, por estar imputado...

-Fue un momento complicado y doloroso. Llamé a Marhüenda inmediatamente para que me contara su versión y me dijo que iba a declarar y luego atender a los medios. Nos atendió en directo y nos dio sus explicaciones y la desimputación fue casi inmediata y me alegró. No fue fácil entrevistarle, ni tampoco para él.

-¿Les han dado muchas calabazas cuando han querido tener algún colaborador en concreto?

-La verddad es que no tengo constancia de nadie que nos haya dicho que no. Al revés, uno de los problemas que tienes es que muchos se te ofrecen, gente muy buena que admiras, y cuesta decirles que no, pero tenemos una lista ya muy extensa y no puedo seguir fichando si no les garantizo por lo menos una intervención por semana.

-Quien parece que va a tener más protagonismo es Fran Rivera...

-Siempre hemos tenido mucha relación telefónica, y cuando nos atendía le decíamos que viniera al plató y el año pasado surgió la oportunidad de ficharle y quiso probar la experiencia. Se sentía cómodo en el programa y ahora queremos mandarle más a la calle, como cuando fue nuestro corresponsal en El Rocío. Además, queremos que sea entrevistador de amigos suyos.

-¿Qué le parece el fichaje de Roberto Leal, que fue compañero suyo, para O. T.?

-Fenómenal. Siempre he sido fan suya. Es una persona que intentamos fichar, hizo el casting, pero en ese momento estaba con España directo y le hicieron una contra oferta y se quedó. Al cabo de unos años nos dijo que sí y era un presentador muy versátil en Espejo. Cuando le ofrecieron ser el titular en TVE le dije qu elo cogiera sin dudarlo y lo hará francamente bien, es simpatiquisimo, divertido, buena gente...

-¿Le molesta que todavía la comparen a usted o su programa con Ana Rosa Quintana?

-La verdad es que no, llevamos tantos años que da igual. Siempre digo que somos ligas distintas. Ellos tienen una primera parte basada en la actualidad pero tienen otro tipo de formatos luego y a veces las comparaciones son un poco raras. Entendería que se me comparara más con Al rojo vivo o con el programa de Cuatro, pero compartimos muchos minutos y convivimos con la sana rivalidad y competencia que significa abordar muchas veces los mismos temas, pero bien. Nosotros no vivimos de otros espacios de la cadena, los contenidos los generamos nosotros, y por eso el valor añadido de Espejo es que muchos de los temas que ponemos en marcha luego nutren a los informativos de las tres y las nueve.