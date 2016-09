"Los políticos están desprestigiando la democracia y metiéndonos en un lío muy gordo"

-¿Qué siente uno al empezar la undécima temporada?

-No hay una palabra en el diccionario para definirlo. Emocionado, asustado, con vértigo porque no sé si va a seguir gustando, y muy ilusionado. Es difícil de entender pero desde hacía 15 años no descansaba ningún día, porque en verano trabajaba pensando en septiembre y este verano he descansado.

-¿No llega a aburrirse?

-Si me aburro, lo dejaré. Me lo tengo que pasar bien, y tener la sensación de que lo que estamos haciendo es especial. En la temporada ocho tuve una bajada casi definitiva a los infiernos y pensaba que ya estaba bien, pero ahora ya no hago previsiones, estamos viviendo un sueño y mientras dure estamos guay.

-¿Van a mantener el 'corte político' que dieron al programa la pasada temporada?

-Ojalá no sea necesario dárselo, pero si hay nuevas elecciones sí se lo daremos. Nuestra intención es sólo hacer un programa de todo lo que interesa en la calle, y si es la política...

-¿Qué es lo que más le sorprendió de nuestros políticos?

-Políticamente, todos están por debajo de mis expectativas, estoy decepcionado porque están desprestigiando la democracia y metiéndonos en un lío muy gordo con Europa y no confío en ellos pero sí en la gente, porque saldremos adelante si no nos meten en un callejón sin salida. Personalmente de todos me gustó algo, pero el que estuvo más sembrado fue Íñigo Errejón, parecía que todo lo decía de corazón. Me hacían ilusión los nuevos, pero cuando hemos pasado de la política de fantasía a la de realidad se ha mezclado todo y ya parecen unos más, no generan en mí expectativas ni ilusión. Casi que no importa si gana uno de izquierdas o de derechas, que gane uno bueno y tengamos futuro.

-¿Qué le gustó de los cuatro líderes?

-Rajoy gana mucho en la distancia corta, seguramente sería un buen colega, me divertí con él. Después charlé con él y creo que es una buena persona, otra cosa es que sea un buen político. Pedro Sánchez en la distancia corta es guapísimo y me fascinaba cómo estaban fascinadas las maquilladoras, es un hombre de partido. Pablo iglesias es muy fácil hacerse colega suyo, estuvimos guasapeándonos antes y después de la entrevista, y de Albert Rivera me pareció fascinante cuando habló de Cataluña, parecía que iba a despuntar más. Personalmente es un tipo extraordinario pero políticamente se pepea encima.

-Empieza temporada con Penélope Cruz, una de las invitadas que más habían perseguido. ¿Por qué ahora sí y antes no?

-No hay ninguna razón especial. Eso sí, en un momento determinado la prensa se ensañó un poco con ella y con Javier Bardem y se sintieron incómodos y decidieron no hacer nada en España. Nosotros hemos insistido y ellos decían que más adelante y éste ha llegado porque nunca desistimos. Rafa Nadal nos costó cuatro años y Cristiano Ronaldo estuvo tres veces a punto de venir la temporada anterior.

-Cada año tiene más colaboradores...

-La idea es que el espectador nunca se aburra, que si algo no le gusta que sepa que en cinco minutos habrá otra cosa que sí.

-¿Ha pensado qué hará cuando acabe El Hormiguero?

-No, pero mi preocupación número uno, dos y tres son la gente que trabaja en el programa. Hay más de 110 personas y siento el peso de qué será de ellos, porque yo de alguna forma me buscaré la vida. Eso sí me preocupa.

-Entre todo ese personal están su pareja y las dos hijas de ésta...

-Hay un código estricto. Yo en el plató soy el jefe y en casa soy de la familia. Ni ellas se comportan en el plató como si fueran mi familia, ni yo en casa como si fuera el jefe. No hago distinciones, lo que quiero es admirar a quien tengo a mi lado porque la admiración crea muy buenas relaciones, y el chantaje emocional muy malas.

-¿Es verdad que conquistó a su pareja con un calefactor?

-Sí. No me hacía ni caso y trabajábamos juntos en una redacción diminuta y un día dijo 'qué frío hace' y yo bajé corriendo a por un calefactor. Cuando me lanzo es porque tengo posibilidades.

-¿A quién no volvería a invitar?

-Nunca en mi vida saldría de mi boca esa respuesta. Justin Bieber, por ejemplo, tuvo un día 'flojo', el último, pero sus tres primeras visitas fueron extraordinarias, y volverá.

-Después de traer a Rajoy y a Penélope, ¿se le sigue negando alguien?

-Nadie se me niega, pero el que me haría ilusión traer es Usain Bolt, es Superman.

-¿Lo es usted también para Antena 3?

-En Antena 3 el equipo directivo somos colegas, aunque también es verdad que yo doy buenos resultados. El que está más inquieto por sacar buenos resultados soy yo, ellos me dicen que me relaje y disfrute. Personalmente, me he propuesto disfrutar más y sufrir menos, y eso no sé qué supondrá en materia de audiencia.

-¿Cómo lleva el paso del tiempo?

-Mal. El año pasado se murió mi padre y el padre y la madre de mi mujer y una amiga de 44 años y se te va toda la tontería y te das cuenta de que lo importante es la salud.

-Se le ve bien...

-Estoy un poco más fuerte, tengo un nuevo entrenador personal que ha conseguido que no me lesione, pero todos los deportes que hago son un poco de riesgo y he seguido buceando, nadando, hago vuelo en un tubo, artes marciales, yoga... El deporte me ha enseñado, cuando cumples años, que solo tienes una carcasa y que mejor si la mimas. Yo ya no me puedo poner pedo porque a mi edad un pedo son tres días de resaca, aunque el último fue el martes, porque vino Pablo López, el cantante, y estuvimos tomando unas cervezas y se alargó la noche.