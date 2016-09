Las pensiones no solo atemorizan a España: Su negro futuro a nivel mundial

No por ser de sobra conocido es menos terrorífico. El eterno debate ‘guadianesco’ de las pensiones, sobre las bases para su funcionamiento y su sostenibilidad o insostenibilidad aparece y desaparece en el tiempo. El problema está ahí, eso es indudable, tanto en España como en el resto del mundo. En la actualidad y bajo el actual escenario económico las pensiones aparecen como una quimera improbable.

“No se debería ocultar el hecho de que son inevitables nuevos ajustes para garantizar la sostenibilidad financiera”, señalaba recientemente el Bundesbank en un informe sobre las pensiones en el que proponía elevar la edad de jubilación hasta los 69 años. Todo ello, pese a anunciar este mismo 2016 el mayor incremento en la cuantía de las pensiones en 23 años.

No importa el sistema utilizado. Tampoco parece importar el país. Alemania abría la Caja de Pandora con las declaraciones del Bundesbank, pero en España el déficit es galopante y solo en los seis primeros meses de 2016 se ha disparado casi un 30% respecto al mismo periodo de 2015 cuando superó los 17.000 millones. Francia ha aprobado diversas reformas en las pensiones para endurecer las condiciones de cobro y en los países anglosajones los denominados “Benefits Plans” -dónde el pago futuro y las aportaciones son pactadas y conocidas- presentan un déficit desbocado. Con distintos problemas pero el mismo negro futuro están en los países del este o en Latinomérica, mientras que en los nórdicos la amenaza aunque menor también existe.

Un 70% de los sistemas es de reparto, el más amenazado

La distinción más habitual entre modelos de pensiones, también la más politizada, es la distinción entre los sistemas de capitalización -cada trabajador ahorra para su pensión- y el de reparto -aquel en el que los trabajadores actuales pagan las pensiones actuales y no las suyas-.

El sistema de reparto no solo es el más utilizado a lo largo de todo el mundo, según el Banco Mundial cerca de un 70% de todos los modelos tienen esta configuración, sino también es el más amenazado. El sistema de solidaridad intergeneracional, conocido así porque se basa en que unas generaciones le paguen el retiro a la anterior, presenta múltiples amenazas algunas de ellas inevitables.

La primera gran amenaza y más conocida es el factor demográfico. Por un lado, el número de pensionistas entre número de cotizantes se reducirá al mínimo en cuestión de décadas. Por otro lado, afortunadamente la esperanza de vida no ha parado de crecer y podría estirarse unos años más en las siguientes décadas. En definitiva, los costes crecen frente a una merma de los ingresos.

La anterior amenaza es inevitable, además se la unen otros muchos problemas intrínsecos y extrínsecos del sistema. Por un lado, el modelo produce un efecto perverso frente al propio pilar que lo sostiene, el empleo. El pago de las cotizaciones repercute sobre el número de personas que contratan las empresas, al aumentar el coste el número de trabajadores es menor. España es un claro ejemplo de dicho efecto con las cotizaciones entre las más altas de la OCDE .

Además, se enfrentan a otros problemas como son las evolución de las finanzas públicas, en la actualidad todas ellas deficitarias y sin mucho margen de avanzar en el gasto público sin castigar a su sectores privados.

Los bancos centrales emergen como nueva amenazada

Al igual que el empleo es el pilar fundamental en un modelo de reparto, en el de capitalización ese papel lo cumple la rentabilidad que se ofrece al ahorro. La política represiva -como la denominan algunos economistas- de bajar tipos, más de 600 bajadas en los últimos años, han limado los intereses hasta dejarlos cercanos al cero. Todo ello complica de manera importante el trabajo de aseguradoras o entes públicos para pagar pensiones futuras.

Los fondos de pensiones ven como sus obligaciones están creciendo a un ritmo muy superior al que lo hacen la rentabilidad de sus activos. Eso provoca entre otras cosas que los planes de pensiones comprometidos, ya en déficit, por las 1.500 compañías que cotizan en el S&P es de varios miles de millones. O que el déficit de las pensiones de EEUU haya alcanzado los 3,4 billones (miles de millones) de dólares.

La rentabilidad es un elemento muy importante, tanto para los sistemas públicos como para los de reparto, y el nivel de bonos con intereses negativos no ha parado de crecer. Entre junio y septiembre, el valor de bonos negativos ha pasado de ocho a 13 billones. Hay que recalcar que la práctica totalidad de pensiones estatales de toda la Unión Europea están invertidas en deuda soberana y eso incluye a sistemas de reparto y capitalización. Por ejemplo, la hucha de las pensiones ya se habría agotado en España de no ser por la rentabilidad de las inversiones.

El sistema de capitalización de Chile, el más antiguo del mundo, tiene cerca de 170.000 millones de dólares de capital de los cuales, dos tercios procede de las inversiones. De ahí la importancia, no solo de la aportación (en Chile es muy baja, del 10% frente al 25% efectivo en España) sino de la rentabilidad.

Al ser la rentabilidad tan baja, algunos fondos apuestan por la renta variable pero no es sinónimo siempre de éxito. Por ejemplo, el Fondo de Inversión de Pensiones del Gobierno de Japón (GPIF, por sus siglas en inglés) perdió cerca de 46.000 millones tras el ‘Brexit’. Entre abril y junio, el GPIF arrojó una tasa de retorno del -3,88% y en 2015 la tasa fue del -3,81, es decir los fondos pierden capitalización en lugar de ganarla.

Los países nórdicos son los que menos están sufriendo los efectos demográficos, de empleo o rentabilidad pero no son inmunes. Suecia, uno de los ejemplos más sólidos de los sistemas mixto que contempla cotización de la empresa, del trabajador e inversiones, se resiente al caer la rentabilidad aunque empresa y trabajador contribuya igual. El futuro no parece fácil, ya no solo es el problema demográfico también es la política económica que desincentiva al ahorro y ello pone en peligro el actual sistema de pensiones según lo conocemos.