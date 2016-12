Cláusula suelo: Los bufetes buscan negocio ante la resistencia de la banca

La sentencia emitida por la justicia europea que obliga a la banca a devolver todo lo cobrado por cláusulas suelo ha provocado dos efectos colaterales. El aumento de la actividad y el beneficio de los bufetes de abogados especializados en el asunto y la resistencia del sector bancario a acatar la resolución de la Unión Europea.

Los despachos aprovechan el filón, y se disputan un nicho de mercado de dos millones de afectados, mientras que las entidades bancarias se oponen a devolver automáticamente las cláusulas suelo a las personas afectadas. Sin embargo, las asociaciones de consumidores insisten en la necesidad de poner en marcha acciones colectivas para que los hipotecados puedan recuperar el dinero defraudado.

“Al banco lo que le interesa es que todos los consumidores vayan de uno en uno al juzgado porque de esa forma se aseguran de que mucha gente no vaya al juzgado a reclamar. Intenta ahorrarse una gran cantidad de dinero que tiene que devolver". De hecho, las provisiones para el pago de las cláusulas que están anunciando las entidades bancarias son, aproximadamente, un tercio del coste. Es decirt, prevén, un 70% de desestimientos

Lógicamente, aparece un ámbito de interés para despachos y bufetes de abogados. "Están en su derecho, afirman las asociaciones de usuarios. Nosotros no queremos entrar en esa competencia, luchamos por la acción colectiva. Nosotros somos una asociación de consumidores sin ánimo de lucro, legitimada por la ley para defender y representar a los consumidores”, explica un portavoz de la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae).

La estrategia del sector bancario

Según explica Adicae, la estrategia de la banca para evitar la devolución de la cláusula suelo consiste en judicializar el conflicto con el objetivo de intentar ganar tiempo. De hecho, algunas entidades incluso han llegado a menospreciar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La dirección del BBVA ha enviado una circular a sus trabajadores en la que sostiene que ls interpretación correcta es la de los tribunales españoles y no los europeos.

Por su parte, la organización de consumidores interpuso una macrodenuncia contra el conjunto del sector bancario para tratar de eliminar esta cláusula. “Después de muchas trabas, el 7 de abril conocimos la sentencia que revela que la banca tiene que eliminar la cláusula suelo y devolverla desde mayo de 2013. La demanda está recurrida por los bancos, están estirando el plazo legal poniendo recursos”, afirma Adicae. Hace seis años la organización puso en marcha una denuncia en la que participaron 15.000 afectados contra 101 entidades.

La asociación también denuncia prácticas abusivas por parte de la banca hacia sus clientes para esquivar los pagos. “Sabe perfectamente que mucha gente no va a ir a reclamar porque no se quiere enfrentar sola a un banco y se aprovechan de esa situación. cuanto más tiempo transcurra en obtener una sentencia en firma a la banca le interesa esta situación porque mientras tanto va engañado a más gente. Hay un sinfín de abusos. Están obligando a gente a firmar de su puño y letra que renuncian a su propio derecho a reclamar. Es muy grave porque la ley general de consumidores lo prohíbe expresamente y eso también lo tenemos denunciado”, añade la organización.

Adicae sostiene que la acción colectiva es más eficaz. “No tiene sentido buscar una solución caso por caso por el perjuicio que tiene para el consumidor y para el sistema judicial que se está atascando. Nosotros tratamos de resolver los problemas por la vía extra judicial, por la vía del acuerdo y la negociación. No queremos llenar los juzgados de demandas. La fuerza que tiene una acción colectiva, con cientos o miles de personas, no es lo mismo que un solo individuo”, explica la asociación.

Filón para los bufetes de abogados

Por otro lado, se ha producido un incremento del número de consultas por parte de los afectados por la cláusula suelo a bufetes de abogados. Según ha informado el diario La Vanguardia, despachos como Arriaga Asociados y Legálitas han recibido multitud de llamadas por parte de personas afectadas. En concreto, Arriaga Asociados recibió 3.000 llamadas y formuló 1.000 expedientes en tan solo 24 horas. El bufete se ha visto incluso obligado a desplazar equipos de abogados a zonas en las que no tienen sede física. Por otro lado, tal y como informa La Vanguardia, Legálitas recibe a diario cerca de 300 consultas. Tras la publicación de la sentencia de la UE, la compañía suma ya más de 5.000.

Los bufetes vienen impulsando importantes campañas publicitarias, animando a los usuarios a la demanda individual, con la convicción y el pretexto de que los costes los pagarán las entidades bancarias. De hecho, los bufetes que trabajaron en las preferentes elevaron de forma tan relevante sus costes - por encima de los tres mil euros proceso- que a Bankia, por ejemplo, le resultaba más barato devolver las preferentes que litigar.

Efectos bancarios

El Banco de España ha estimado en 4.000 millones los costes de la devolución. Santander y Bankinter no comercializaron estos productos. Sabadell y Caixabank no fueron condenados por el Supremo y sostienen que la sentencia europea no les afecta. S estima para BBVA un coste de 1200 millones, 750 para Caixabank, 684 para el Popular y 200 para Bankia.

Los bancos no han provisionado más de un tercio de estos recursos.