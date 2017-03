La verdad sobre el hijo secreto de Bigote y la luna de miel de Preysler

Anette Ledgard, Madre del hijo secreto de Bigote, rompe su silencio en ‘Lecturas’. La hija del legendario presentador Kiko Ledgard, desentierra del olvido su intensa historia de amor con Bigote Arrocet. Emocionada recuerda la inmensa felicidad que sintió cuando se quedó embarazada del “hombre del que más enamorada he estado”. Relata con desgarro cómo logró que Alexis, fruto de su inmenso amor, comprendiera que Bigote tenía otra familia con Rocío Corral, fallecida en 2012. A partir de su muerte comenzó el deshielo en la relación de Arrocet con su hijo, que se ralentizó, según Annette, tras la aparición de Teresa Campos. Sin embargo, que Alexis gritara hace unos meses que el humorista es su padre hizo que Bigote se acercara a él. Annette asegura que teme y sufre como madre que las promesas de Arrocet a la sangre de su sangre queden en nada, como toda la vida.

En la misma revista, el “caso cerrado” de Ivonne Reyes y Pepe Navarro. La justicia ha vuelto a darle la razón a la actriz. El Tribunal Supremo desestimó la demanda de Andrea Navarro, hija de Pepe Navarro, de que se revisara la sentencia por la cual se otorgaba la paternidad del hijo de Ivonne al conocido periodista. La actriz y presentadora le gana así un nuevo pulso al padre de su hijo en esta guerra que se inició ocho años atrás, cuando en 2009 presentó una demanda de paternidad contra Pepe Navarro, quien se negó a someterse a las pruebas de ADN. Ante la negativa, el juez dictó en febrero de 2012 que Navarro era el padre biológico del menor y le obligaba a pasarle una pensión alimenticia de 800 euros al mes.

Además, unas impactantes declaraciones: Antonio Banderas confiesa que tuvo un infarto. “Sufrí un ataque al corazón el día 26 de enero”, revelaba el actor en Málaga horas antes de recoger la Biznaga de Oro de Honor por toda su carrera en la clausura del festival de cine de su ciudad natal. El actor, que durante todo el acto no dejó de llevarse la mano al pecho como acariciando ese corazón que le dio un buen susto, también ha explicado que tuvo mucha suerte: “Fue un ataque benigno que no ha dejado daños en la ‘patata”. Sin embargo, el problema no fue tan leve, como se desprende de sus palabras: “Me implantaron tres ‘stents’ en las vías coronarias y luego, de ‘motu proprio’, puesto que sufría arritmia de hace tiempo, me hicieron una termoablación, creo que se llama así. Estoy en un momento de recuperación”, confesó.

En la revista ‘¡Hola!’, un romántico reportaje de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, que viven una permanente luna de miel. Les encanta viajar alrededor del mundo. En esta ocasión su pasión les llevó a Colombia, en concreto a Bogotá, donde protagonizaron la brillante inauguración de la nueva tienda de Porcelanosa. “Porcelanosa para mí es mucho más que una relación profesional, forma parte de mi familia, y trabajar a su lado me sigue haciendo la misma ilusión que el primer día” aseguró Isabel.

Como si de unos recién casados se tratara, Isabel y Mario vivieron esta visita con todo el romanticismo y hablan de futuro y amor. “Cada viaje con Mario es una luna de miel” asegura Isabel, que añade sobre la boda: “No me resisto a la boda... solo me resisto a estropearlo. Estamos tan bien como estamos que no quiero tocar nada para que nada cambie”. ¿Se casará su hija Ana antes que ella? “¿Qué quién dará antes el ‘sí quiero’, si Ana o yo? Lo lógico es que sea Ana, pero tampoco podría asegurar que lo suyo vaya a ser inminente”.

Comentó además el intenso ritmo de viajes, con los que recorren medio mundo y que estos días les han llevado a Perú, país natal del premio Nobel. “El ritmo de viajes que llevamos es tremendo. El año pasado decíamos que habíamos pasado más tiempo en el aire que en tierra: lo decíamos en broma, pero yo creo que era ¡casi verdad!”.

Terelu Campos y Carmen Borrego se convierten en protagonistas del nuevo número de ‘Semana’. Ambas están muy preocupadas por su madre: “Está muy disgustada, Teresa lo está pasando mal”, aseguran. Y es que María Teresa Campos se ha convertido en uno de los personajes de la actualidad tras el cierre de su programa ‘¡Qué tiempo tan feliz!’. En esta entrevista hablan de todos los frentes que tienen abiertos y de la última polémica de la familia: la participación de la pareja de su madre, Bigote Arrocet, en ‘Supervivientes’. Además, el triste adiós a Paloma Gómez Borrero, la primera corresponsal de televisión en España, y la entrevista con Antonio Banderas tras sufrir un infarto con 56 años.

En ‘Diez Minutos’, Rocío Carrasco aparece desesperada por culpa de sus deudas. La hija de Rocío Jurado no consigue vender la finca El Administrador, herencia de su madre, por la que pide 1,2 millones de euros (empezó por dos millones), para hacer frente a una deuda de casi un millón de euros con la Comunidad de Madrid y otra de más de 100.000 euros con Hacienda. La finca, que se encuentra situada entre los términos gaditanos de Rota y Chipiona, era uno de los lugares más queridos por la artista. Está formada por seis fincas registrales que poseen viñas, de las cuales sacaban un mosto que vendían a las Bodegas Real Tesoro de Jerez.