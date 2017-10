Shakira canta baladas de amor tras los rumores sobre su separación con Piqué

Piqué desmintió el pasado domingo su supuesta ruptura con Shakira con la publicación de un 'stories' en Instagram donde aparecía la cantante colombiana jugando con sus hijos en su casa. En esta ocasión, le ha tocado hacerlo a ella después de que decidiera publicar un vídeo en el que cantaba una "balada de amor". Aun así, Shakira no ha terminado de confirmar si las informaciones difundidas a lo largo de estos días son ciertas o no ya que a la cantante del 'Me enamoré' le gustan más las indirectas.

Los rumores de la posibles separación entre Shakira y Piqué comenzaron hace unas semanas cuando los medios colombianos publicaron que la relación entre la cantante y el futbolista de la Selección Española se había terminado. Sin embargo, en esta última, los comentarios se han hecho cada vez más fuertes, llegando a afirmar que Shakira habría abandonado el domicilio familiar de la mano de sus dos pequeños: Milan y Sasha.

Por este motivo, los afectados han comenzado a lanzar indirectas a los medios a través de las redes sociales para desmentir esta ruptura. Aun así, ninguno de ellos se ha pronunciado directamente al respecto. En este sentido, uno de los publicistas de Shakira ha contactado a lo largo de esta semana con la revista '¡Hola!' para asegurar que todo sigue igual y que lo único que se esconde detrás de estas informaciones es la de "hacer daño a Piqué", sobre todo después de que éste se mostrara bastante afectado el pasado domingo tras la consulta del referéndum ilegal celebrado en Cataluña.

Por su parte, Shakira ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram donde se la puede ver cantando una romántica balada. ¿Es una indirecta para todos aquellos que afirman que su historia de amor se ha terminado? Sea como sea, los rumores continúan en aumento a medida que pasan los días.