La novia del príncipe Harry y Kate Middleton ya se conocen

La relación entre el príncipe Harry y Meghan Markle no puede ir mejor. Según 'The Sun on Sunday' la pareja cada vez oficializa más su noviazgo, tanto que el hermano del príncipe Guillermo ha presentado a su cuñada, Kate Middelon, y a actriz. "Kate tenía muchas ganas de conocer a Meghan y sabe lo importante que es para Harry", apuntan desde dicho medio.

El encuentro se habría producido hace unos días en Kensington Palace, durante una de las visitas a Londres de la intérprete de 'Suits'. Además, habría conocido también a la sobrina de Harry, la princesa Charlotte, aunque no a su hermanito, George, que estaba en el colegio.

Parece que Meghan estuvo jugando con Charlotte y que le llevó un pequeño presente a Catherine por su cumpleaños, "un diario con encuadernación de cuero para que apunte sus ideas y sueños que a la mujer del príncipe Guillermo le encantó". Este sería un síntoma más de lo seria que es la relación de la pareja. Meghan ya habría conocido además al príncipe Guillermo, un encuentro que se produjo hace un par de meses en Kensington Palace.

Recientemente el hermano de Meghan comentó que su padre ya conoce al novio de la actriz y que se encontraron en Toronto hace unos seis meses, cuando su relación estaba comenzando. Tal y como señaló Thomas Markle Jr. al 'Daily Mail', su padre está "orgulloso" de la relación de su hija y el nieto de la reina Isabel. "Mi padre sabía de la relación desde el principio" aclaró en el citado medio.