María José Campanario contesta a Belén Esteban tras su entrevista

María José Campanario ha decidido hablar después de la polémica entrevista que Belén Esteban concedió el pasado sábado en el programa 'Sábado Deluxe'. Allí la colaboradora aseguró que la mujer de Jesulín de Ubrique la llamó por teléfono para intentar quedar con ella a espaldas de su familia. Una información muy delicada, ya que Campanario ha estado ingresada en una clínica durante los últimos meses para que le regularan la medicación que toma para curarse de su fibromialgia.

Pilar Vidar ha sido la encargada de transmitir las primeras palabras de maría José tras la exclusiva de la de San Blas. La colaboradora de 'Viva la vida' ha cotado cómo ha reaccionado la odontóloga y qué ha explicado acerca de la llamada telefónica que contó Belén Esteban. Y las declaraciones son firmes y rotundas: “He hecho cosas que no recuerdo por culpa de la medicación”. La mujer de Jesulín no niega, por tanto, que esa llamada se realizase pero evita entrar en el asunto.

Vidal contó que Jesús Manuel, amigo de María José y colaboradora de Sálvame, se puso en contacto con Campanario para interesarse por ella. El periodista le preguntó por las llamadas que había hecho a periodistas, a lo que la odontóloga respondió: “yo no me acuerdo de nada. He hecho cosas que, por la medicación, no recuerdo”. Ademas, también quiso pronunciarse sobre las tan comentadas cajas de zapatos. “Las cajas de los zapatos las tiro, no las guardo”, aseguró según la versión de Vidal. “No voy a entrar en ninguna polémica. Estoy muy tranquila ahora”.

La última en aportar algo a este debate ha sido Carmen Pardo. La periodista ha narrado en Espejo Público un encuentro que tuvo con la propia María José donde esta quiso aclararle la ya famosa llamada a Belén Esteban. “María José la llama, en un tono tranquilo, porque quiere que los hijos de Jesús sigan tratándose como hermanos”, ha explicado Pardo. “No hay nada más”.