Laura Matamoros y Pilar Rubio, embarazadas y Ortega Cano, prometido

Laura Matamoros ha querido conceder su entrevista maś emotiva en 'Semana', donde ha confirmado que está embarazada. A sus 24 años, Laura y su novio Benji Aparicio, se convertirán en padres el próximo mes de abril. La joven está feliz y encantada con la noticia. Relata cómo recibió la buena nueva y cómo está llevando los primeros meses de embarazo. La finalista de la última edición de ‘Supervivientes’ y la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ explica cómo reaccionaron su madre y su padre, Kiko Matamoros: “Mi padre fue el primero en enterarse”, asegura la hija del colaborador. Además, su hermano, Diego Matamoros cuenta su lucha para recuperar a su hija, a la que no ve desde febrero.

Pilar Rubio y Sergio Ramos también están de enhorabuena. La pareja está esperando su tercer hijo, por lo que se convertirán en familia numerosa el próximo año. La presentadora de televisión y el futbolista tienen ya dos hijos, Sergio, de tres años, y Marco, de casi dos.

La revista '¡Hola!'de esta semana dedica su portada a un feliz anuncio, el de la próxima boda de José Ortega Cano y Ana María Aldón. La pareja ha decidido dar un paso más en su relación y ya tiene fecha para su esperado ‘sí, quiero'. “Nos casamos en julio”, anuncian con orgullo en una entrevista realizada en exclusiva en su casa de Madrid. Es la primera vez que Ana María habla de su relación con el torero. “Rocío me ha puesto en el camino de José”, dice. El diestro, por su parte, asegura que cuando Ana María llegó a su vida “estaba muy mal”. “Dejó todo por estar conmigo”, reconoce. “Ana es mi amor y la madre de mi hijo. Por eso quiero casarme. Espero que Dios me dé fuerzas para vivir todavía unos años bastante bien con ella, con el pequeño y con toda la familia”, señala Ortega Cano.

Según desvelan, la pareja sellará su amor en una boda civil que tendrá lugar en Madrid. De momento no tienen atados muchos detalles, y existe la posibilidad de que Ana María se diseñe su propio vestido. "Como antes de comenzar a estudiar Diseño y Moda con Gloria Camila, ya tenía bastante conocimiento de patronaje y de costura, no sé si me haré yo misma el traje de novia", confiesa. Sobre si estará presente Rocío Carrasco en el enlace, Ortega Cano responde rotundo: "Aunque fue ella quien tomó la decisión, que yo respeto, de apartarse de todos, voy a invitarla a nuestra boda. Sé que a su madre le gustaría".

“Desde el principio, los hijo de José me aceptaron muy bien, mejor de lo que yo creía, aunque con Gloria hubo un ‘ahí ahí’, ya que ella entonces era muy joven y la princesa de la casa. Y por si fuera poco, me quedo embarazada a los tres meses de conocer a su padre. La verdad, tuvo que ser muy complicado para ella. Pero todo siempre muy bien”, cuenta Ana María. Además, el diestro nos habla de la recuperación de José Fernando, que le acaba de hacer abuelo de una niña. "José Fernando, que tiene un corazón enorme, ahí va. Sigue yendo a un centro en Madrid. Sobre todo, está tranquilo y nosotros, también".

Por su parte, en la revista 'Lecturas' contradicen la versión que Laura Matamoros cuenta en 'Semana'. En la publicación cuentan que, u padre, sorprendido, se enteró en ese momento de que iba a volver a ser abuelo. Enterarse por televisión de que Laura va a ser madre le ha dolido profundamente. Se siente traicionado como padre y tan agotado que va a alejarse de las cámaras .

Además, las declaraciones más incendiarias de Fran Álvarez: "Juntos éramos una bomba de relojería". Por primera vez, el exmarido de Belén Esteban cuenta la pesadilla de adicciones que vivió junto a ella. Hoy, en tratamiento psicológico, revela que su matrimonio "fue un error" y lamenta haber perdido cinco años de su vida junto a ella. También, a herida abierta de Chenoa: "Bisbal me fue infiel". Chenoa revela en un libro que, dos años después de su ruptura, la amante de David –de la que no da el nombre– se sentó a su lado en un avión y le confesó que tuvieron un ‘affaire’.