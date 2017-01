Jorge Javier Vázquez arremete contra Fran Rivera

Jorge Javier Vázquez no se ha tomado nada bien que Fran Rivera sea el nuevo fichaje de 'Espejo Público'. "No entiendo que Francisco Rivera se meta en estos berenjenales. No lo critico, que conste, simplemente no lo entiendo. Con lo a gusto que se está recogidito, sin que nadie te eche cuentas", explica en su blog de 'Lacturas', que ha escrito desde Tailanda, donde está de vacaciones.

Pese a las aparentes insinuaciones, descarta que tras esto haya una motivación económica "porque en los matinales no son para echar cohetes". No entiende la "necesidad" de "exponerse y que le caigan hostias como panes" del diestro, que aún no ha opinado sobre las palabras del catalán.

Pero el aspecto que más ha criticado de la actitud de Rivera es que, según él, ha "jugado con el pan de los demás" cuando "se apuntó al boicot a la última película de Trueba" y su suegra "se apuntó a una recogida de firmas para que retiraran Sálvame". Asegura que espera que ahora que trabaja en un programa y "ve la gente que hay detrás para sacarlo adelante", seguro que "no pedirá que retiren ninguno por muy molesto que le parezca".

Para acabar, opina que Fran "se va a cansar pronto de este jueguecito este de opinar", aunque, "quizás se hayan cansado de boicotear en privado y necesiten hacerlo en público".